Arranca la V Feria de Empleo de la Universidad de Málaga

Una de las mayores preocupaciones, transversal en todas las generaciones y universal para toda la comunidad universitaria es cómo será el futuro cuando acaben los cuatro años de carrera. Para paliar estos miedos, la Universidad de Málaga ha inaugurado esta mañana la quinta edición de su Feria de Empleo, acompañada de una actualización positiva sobre la situación del paro en la provincia con 7.120 desempleados menos.

Aún así, el paro es el principal obstáculo con el que tienen que lidiar todos los graduados en cualquier rama universitaria, especialmente los grados artísticos y de Humanidades. Según el último informe del Servicio Andaluz de Empleo sobre la situación laboral de los egresados en enseñanzas universitarias (promoción 2015-2016), el porcentaje de dados de alta a la Seguridad Social tras acabar los estudios supera levemente el 50%.

Frente a esto el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, que resta importancia a las cifras, defiende la formación universitaria como una garantía de empleo temprano y de mejor calidad. "Invito a que todo el mundo haga la autocrítica de ver qué perfiles profesionales se están seleccionando, cuál es el entorno laboral, cuáles son las necesidades de las empresas y qué quieren realmente", ha dicho.



Talent Tank, una nueva plataforma de empleo de la Universidad de Málaga

Entre los stands más visitados se encuentra Talent Tank, la nueva plataforma de búsqueda de empleo de la Universidad de Málaga, creada por la empresa Talent Fy. Lanzada al público desde hace apenas dos semanas, se ha posicionado como una herramienta pionera en toda España para orientar a los estudiantes en su futuro profesional ya que resta atención al peso del currículum para centrarse en las aptitudes profesionales, las motivaciones y los intereses de los aspirantes a un puesto en una empresa.

"Me doy cuenta de que las empresas adolecen precisamente de talento. Por otro lado, hay muchísimo paro y que todos usamos los mismos mecanismos para encontrar al talento, que es mediante currículum, las plataformas tradicionales y las mismas mecánicas", explica Alejandro González, CEO de Talent Fy.

Talent Tank pretende detectar "aquello que no se puede apreciar en un currículum o una entrevista rápida". Según Alejandro, usualmente se contrata a muchos perfiles, en base a su currículum y su nota media, que luego resultan no ser tan válidos, mientras que se prescinde de otros candidatos que no cuentan con una formación tan brillante pero que tiene mucho que aportar.

Junto a Talent Tank, 50 empresas estarán ofertando prácticas profesionales remuneradas y ofertas de trabajos a los estudiantes durante los dos días de Feria de Empleo. El 50% de las compañías buscan ingenieros y perfiles tecnológicos, mientras que el resto ofertan puestos de diferentes ramas, como el turismo, la educación, consultoría y finanzas, ámbito social... Además, hasta siete entidades locales tienen un stand en la Feria, junto a una andaluza, el Servicio Andaluz de Empleo, y una estatal, el Ministerio de Defensa.

Los asistentes podrán asistir también a charlas orientativas sobre el funcionamiento de cada firma empresarial así como asistir a talleres más específicos como, por ejemplo, cómo hacer un buen currículum o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo.

La organización estima una participación de más de 3.000 estudiantes en esta feria abierta, gratuita y sin prescripción donde la orientación profesional es el eje central y la posibilidad de optar a un puesto de trabajo se multiplica por 50.