La grúa irrumpe en su propio aparcamiento

El dueño lo había dado de baja provisional con vistas a restaurarlo - El concejal Mario Cortés señala que ha pedido un informe del caso

Desde febrero, Óscar Mateos se encuentra sin un Mercedes 124 que tenía en propiedad desde hacía más de 25 años. Para su sorpresa, la grúa municipal lo retiró del aparcamiento de su urbanización, unos pisos de alquiler de la Junta en la calle Juan de Ortega, en Los Ramos, aunque él tiene la vivienda en propiedad desde hace unos cinco años.

«En 2010, como el coche no tenía aire acondicionado, me compré otro y este lo dejé para restaurarlo, con vistas incluso a regalarlo. Una vez al mes lo arrancaba hasta que se quedó sin batería, pero funcionaba perfectamente», cuenta.

Como por una causa y por otra fue posponiendo la restauración, decidió dar de baja provisional el vehículo.

«Y ahora, me encuentro con que desde febrero me lo han retirado. La Policía Local dice que está abandonado en la vía pública y que tengo que pagar la grúa más las multas por no haber pasado la ITV ni el seguro... cuando está dado de baja de forma provisional», recalca.

Además, Óscar Mateos niega que el vehículo estuviera estacionado en una vía pública y que el aparcamiento de la urbanización pueda considerarse así.

«Los aparcamientos son propiedad de la Junta, propietaria de la urbanización, no es vía pública sino un recinto privado», subraya, y detalla que la administración autonómica adjudicó un aparcamiento a cada vivienda.

«No están adjudicados en escritura pero sí que constan en la escritura pública de división horizontal», subraya, y muestra el documento del Registro de la Propiedad, que ha remitido al Ayuntamiento, en el que constan estas plazas de parking como parte de la urbanización.

«Lo único que pasa es que no hay dinero para hacer un cerramiento, como han hecho en los pisos de enfrente», comenta, y explica que la urbanización sí que colocó una señal en la que consta que la zona es un recinto privado, para impedir que aparquen fuera.

Este vecino de Los Ramos, que lleva desde febrero enviando escritos tanto a la Policía Local como a Smassa y al distrito del Puerto de la Torre, descata además que se puede constatar que los aparcamientos no son una vía pública, «porque en 20 años Limasa sólo ha entrado cinco o seis veces a limpiar, pero para hacernos un favor el distrito; por eso mismo en su día también puso un par de papeleras, pero la comunidad de propietarios, que funciona desde hace cinco o seis años, contrata de vez en cuando a una persona para que limpie».

Mientras se plantea llevar a juicio a la Policía Local para defender sus derechos, Óscar Mateos confiesa que no ha preguntado por la cuantía de la multa, «porque soy pensionista a causa de una enfermedad, cobro 700 euros y si me entero de cuánto dinero tengo que pagar me pongo malo».

Los aparcamientos constan en la división horizontal de la propiedad.

Respuesta del Ayuntamiento



El gerente de Smassa, Raúl López, indicó ayer a este diario que «es la Policía Local la que determina que el coche debe ser retirado por abandono y llama a la grúa y son los agentes los que luego ratifican que está en la vía pública».

Por su parte, el concejal de Seguridad y del Puerto de la Torre, Mario Cortés, anunció que había pedido un informe para comprobar «si se trata de una vía pública o no».