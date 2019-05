"Andalucía es ahora un ejemplo del modelo de diálogo y consenso que permite avanzar"

Este jueves se ha celebrado en Málaga el Forum Europa, uno de los desayunos informativos organizado por Nueva Economía Forum, convertido en una tribuna política de referencia en todo el país. En esta ocasión, la sesión se ha celebrado en el Hotel Miramar de Málaga y en ella, han intervenido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; junto al Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien se ha referido al nuevo gobierno conformado en Andalucía como "el ejemplo de modelo de diálogo y consenso que permite avanzar". Un pacto que según Marín, "funciona gracias a la confianza en la que está basado, en la solidez de los acuerdos y sobre todo, en el respeto a las personas".

Ambos han iniciado sus intervenciones resaltando los aspectos positivos de la unión que ha permitido conformar el actuar gobierno andaluz, recalcando sus papeles dentro de la Administración. "Pertenecemos a dos grupos políticos que tienen sus diferencias, pero que se han puesto de acuerdo para hacer avanzar a Andalucía y romper los casi cuarenta años de mandato socialista", ha destacado Juan Marín.

Por su parte, Elías Bendodo se ha encargado de mostrar la "clara hoja de ruta" mediante la cual ambas formaciones dirigen todas las medidas a poner en marcha en la comunidad tras encontrarse "una realidad desoladora donde el gobierno del cambio se ha tenido que poner manos a la obra para dar paso a una gestión eficiente que permita una regeneración de la Administración Pública andaluza".

Una de las primeras acciones que puso en marcha este nuevo gobierno fue la solicitud de una auditoria sobre el sector público donde realizar una radiografía de este y conocer su estado actual. En él, tal y como ha señalado el consejero de la Presidencia, se pudo comprobar "la duplicidad existente en esta compleja estructura política, recursos ociosos sin utilizar, agencias que hacían el trabajo que debían realizar las Consejerías. Así es como ha funcionado hasta ahora la administración andaluza".

Desde la llegada al Gobierno de Andalucía el pasado mes de diciembre, este ha tomado casi 200 medidas entre las que ha conseguido impulsar la disolución de 101 entes que no tenían actividad o que esta era prescindible.



Bajada de impuestos como pieza clave

"Es el turno de una bajada de impuestos con todas sus consecuencias, real y posible. Esto ya no es una promesa, sino una realidad que ha comenzado por ejemplo, con el impuesto de sucesiones", ha explicado Bendodo al referirse a las subidas que se habían llevado a cabo los últimos años en el mandato socialista. "Creemos que es una forma de reactivar la economía, porque no hay que engordar el sector público, sino mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que permita aumentar el consumo, se crea empleo y por lo tanto, se recauda más".



Mejorar la eficacia de la Administración

El Consejero de la Presidencia ha recalcado la necesidad urgente de mejorar la eficacia de la administración andaluza como una prioridad que va de la mano de su propia reducción. "Es hora de dar paso a una gestión eficiente y para ello, estamos adelgazando la administración. Concretamente, un 13 por ciento de la estructura central se ha reducido, un 12 por ciento del personal de gobierno o estructura periférica y entorno a un 19 por ciento el personal eventual", ha destacado Bendodo. Con todas estas actuaciones, el gobierno andaluz ahorraría cerca de 15 millones de euros en esta legislatura.

En esta mejora, también está presente la reducción de las cargas burocráticas, ámbito en el que se han encontrado 4.367 expedientes de medio ambiente pendientes de resolver que suponen proyectos por valor de 6.500 millones de euros paralizados. "El problema de ello es que las personas que querían invertir en Andalucía no obtenían ni un sí ni un no" y se ha referido a la comunidad como "un infierno fiscal" donde "si un promotor quiere poner en marcha un proyecto urbanístico tiene que sortear 235 textos legales que suponen un freno para la actividad económica que no podemos permitir".