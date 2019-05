Los Bomberos de Málaga convocan una manifestación para mañana

Nueva manifestación de los Bomberos de Málaga para reclamar una solución al conflicto que mantienen con el Ayuntamiento de Málaga y que dura ya más de dos años. Según han informado, la protesta comenzará a las doce de la mañana y partirá del parque central de bomberos de Martiricos, para después recorrer las calles del Centro de la capital y finalizar en la plaza de la Constitución, donde tienen previsto leer un manifiesto.

Los bomberos de Málaga llevan dos años de lucha para exigir mejoras en el cuerpo y otras medidas como contar con un reglamento interno que organice sus funciones. Los efectivos denuncian, entre otros problemas, que no se están cubriendo las jubilaciones, por lo que cuentan con una plantilla envejecida, y que además no se crean nuevas plazas, por lo que no se puede poner en funcionamiento el parque de Campanillas, que permanece cerrado.

Lamentan también que no hay presupuestos para Bomberos desde 2013 porque critican que "están destinados a otros usos de interes partidista". Asimismo, denuncian que el Grupo de Rescate Especial y Salvamento está fuera de servicio y la unidad médico sanitaria "está en proceso de desmantelamiento".

Los Bomberos critican que sea una empresa privada la que gestione las llamadas de emergencias y que "no se cumplen los planes de emergencia para grandes eventos", al tiempo que aseguran que carecen de equipos de protección adecuados, y que no existen "tratamientos de las sustancias canterígenas tras los incendios".