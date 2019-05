Como del rayo. Con la celeridad afilada que la muerte utiliza para llevarse a los mejores, el viernes por la tarde la vida le dijo a Taté Álamos que ya tenía suficiente. O quizás fue ella la que se lo dijo a la vida, porque su muerte, incomprensiblemente, o no, trae a mi memoria el momento sublime de aquella dolorosa película, que ella tanto amaba, La horas, en que su adorada Virginia Woolf/Nicole Kidman se introduce lentamente en las aguas del Ouse en Yorkshire y se sumerge lentamente en el río, porque también tenía ya suficiente. Aunque la marcha de mi querida amiga se haya producido a causa de una terrible enfermedad, que ha afectado a su deslumbrante cerebro, en su desaparición hay algo de decir basta, de tirar la toalla, de rendición ante lo imposible.

Mientras escribo, oigo una y otra vez, la cantata 82, Ich habe genug, ya tengo bastante, de Juan Sebastián Bach, que ella me enseñó, que ella en la voz de Iñaki Fresán me regaló una noche de Navidad en la Catedral el año en que murió mi madre y que se convirtió en uno más de los lazos que nos ataban y en un leit motiv de mi vida.

Tate Álamos, para los que no lo sepan, era una mujer extraordinaria. Música, pianista, culta e inteligente. Una de las personas más lúcidas y esclarecidas que haya conocido nunca. Tan inteligente y tan honesta, que cuando comprendió que nunca sería un genio como pianista, se dedicó primero a la enseñanza y cuando descubrió que tampoco estaba hecha para aguantar a nadie, se convirtió en, para mí, la mejor agente de música clásica que yo haya conocido.

Tate era hija de Fernando Álamos de los Ríos, psiquiatra y liberal laico, represaliado como tantas personas, cuyo único delito era el pensamiento libre, que constituyeron aquella Málaga, culta y cosmopolita, que trajo consigo un aire nuevo, ventanas abiertas e independencia incorruptible, esa Málaga que, a pesar del sarcasmo con que algunos ignorantes acogen siempre esta afirmación y vuelven a hablar de la Málaga cantaora, existió y aportó uno de los componentes fundamentales del grupo de hombres y mujeres que hicieron posible la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Estudiantes, la Generación del 27, las imprentas y las revistas literarias. Lean en las hemerotecas la extraordinaria necrológica que Rafael Pérez Estrada dedicó a Fernando Álamos el día de su muerte.

En estos tiempos en que tanto hablamos de músicas y auditorios, Tate Álamos empezó la casa por la ventana y sostenía que nada de esto sirve para nada, si no se crea la afición a la música en los niños desde la infancia. Y eso precisa mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho estudio, mucho dinero y ninguna clase de tendencias, ni tonterías frisinas. Tate jamás se prestaba a un camelo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ella era incorruptible, libre, algo burlona, cosmopolita, independiente, tenaz, esforzada, mantenía su opinión educada pero firmemente ante quien fuera, clara en sus expresiones, indomable y pura. Los puros son personas muy peligrosas, porque no tienen miedo y lo más fácil es tildarlos de extravagantes, estrafalarios, poco menos que chiflados. Si no se toleraba fallos de ningún tipo a sí misma, ¿cómo iba a permitírselos a los demás? Ella había ya recibido el resplandor que el dolor produce en la mente, que no es otra cosa que el conocimiento.

Una noche hace muchos años, en 2002, Tate, Curro y yo –con el apoyo inmediato de Salomón y la Fundación Unicaja– ideamos un ciclo de música en Málaga al que se nos ocurrió darle el nombre del poema de Aleixandre, que sigue esperando el sueño de los justos en la Travesía del Pintor Nogales y que es sin la menor duda, lo mejor que se ha hecho en esta ciudad en el campo de la gran música, en muchos años, o incluso nunca. Antes, a finales de la década de los noventa, ya me había convencido de celebrar un concierto de Navidad en la Catedral. La noche en que los Sixteen, dirigidos por Harry Christopher, interpretaron El Mesías por primera vez, confieso que las lágrimas corrieron por nuestras mejillas mientras las notas del King of the kings and Lord of the lords ascendían por las altas bóvedas, porque el esfuerzo de hacer algo grande había valido la pena y porque la belleza siempre turba a los espíritus sensibles.

Tate trajo a Málaga a los Sixteen, a los King's Consorts, a Joshua Bell, a la Academy of St. Martin in the Fields, a la Orchestra of the XVIII Century, a Franz Bruggen, a la Orquesta Filarmónica de la BBC, a la Orquesta Barroca de Friburgo, a The English Concert con Trevor Pinnock, a la Orquesta del Mozarteum, a la English Chamber Orchestra, a la Royal Philarmonkic Orchestra, con Danielle Gatti, a la Orquesta de Cámara de Zúrich, a la New London Consort, a la Camerata de Salzburgo, y muchas orquestas y solistas más, cuya enumeración haría esta lista interminable. Y ello fue posible gracias a ella y a los fondos que aportaron tanto la Fundación Unicaja, como el Ayuntamiento. Porque de lo que se trata no es de hacer muchas pequeñas cosas cada uno por su cuenta, sino en hacer grandes cosas entre todos. Así de fácil y así de difícil. Y hemos vuelto a las pequeñas cosas y a las mentes pequeñas. No sé si su independencia le hubiera permitido aceptarlo, pero nadie nunca, como a tantos, le ofreció ocupar ningún puesto de responsabilidad en el mundo de la Cultura. Esos puestos que suelen detentar los sobrantes de las listas, porque parece ser difícil de entender, que nadie va a recordar nunca el nombre de ningún ministro, o alto cargo y todos vamos a recordar los nombres de los creadores. Y después estaba su faceta humana, porque todo lo que llevo escrito hasta ahora parece sobrehumano y sobre todo, parece mentira que ella, con su cuerpo frágil y su mente poderosa, su sonrisa abierta y su dureza cuando había que probar el temple de su carácter y su energía incansable, que escasas veces la llevaba al desfallecimiento, fuera capaz de hacer todo aquello. Taté se atrevió a mirar de frente a la vida, cara a cara y lo que vio, no le gustó. Y hacía las cosas, no porque nadie le ordenara que hiciera lo que a juicio de ellos tenía que hacer, sino por la profunda convicción de que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer y porque ella era quien mejor podía hacerlo. Siempre tuvo una habitación propia, como la señora Dalloway y su adoración por Londres y por Inglaterra era compartida. Le encantaba callejear, como a todos los soñadores, sobre todo por su adorado barrio de Salamanca, merendar en el desaparecido –como todo lo que merece la pena– Embassy y desayunar en Mallorca, leer la prensa de la mañana, incluida la inglesa, y, a veces, cuando quedábamos citados y la veía venir con el frescor mañanero reflejado en su rostro, siempre vestida con el buscado desarreglo de la verdadera elegancia y el estilo saliendo por cada poro de su piel, su melena rojiza, su sonrisa arrebatadora y sus ojos atónitos y perplejos ante la belleza de la vida, parecía venir directamente de la feria de Scarborough. Como si oliera a romero y a lavanda en la Little Merry England.

Imagen del Monte de Sancha, donde Vergara vio por última vez a Taté Álamos.

Un hachazo brutal la ha derribado. La última vez que nos vimos fue en una terracita del Paseo de Sancha, cuando ya la enfermedad se reflejaba en su rostro, que seguía estando sereno, a pesar de que su inteligencia le revelaba la gravedad de su estado. Cuando iba a empezar a subir la escalera del Monte de Sancha –cuántas mentes esclarecidas y lúcidas han pasado gran parte de su vida allí en silencio– se volvió hacia mí, giró la cabeza, alzo su mano y me dio el último adiós. Los dos sabíamos que nunca volveríamos a vernos. Taté siempre decía, «cuando uno ya no está, no es». Aun sabiendo que es así, todavía te requiero a las aladas almas del almendro de nata. Porque todavía tenemos muchas cosas de las que hablar. Y planificar. Y construir. Si no ahora, en otra vida. En el eterno retorno. Demos un margen a la esperanza. Y si no es así, conocerte y quererte ha merecido la pena.