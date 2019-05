Las farmacias de Málaga sufren también ya escasez de paracetamol genérico

El desabastecimiento de algunos medicamentos en las farmacias ante el acopio de Reino Unido por la amenaza de un brexit duro continúa vigente y suma nuevos principios activos a su lista. El último ha sido el paracetamol genérico que receta la Seguridad Social a sus pacientes, un analgésico de uso muy común entre la población.

El secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Diego Rodríguez, informó de que los almacenes han comenzado a enviar unidades limitadas a las farmacias ya que no hay suficiente género. En concreto, el problema está en el paracetamol genérico –con receta médica a cargo de la Seguridad Social– de un gramo por 40 comprimidos. Una situación que en los próximos días podrían empezar a notarse en las farmacias de la provincia. «El médico tendrá que recetar otro analgésico», sentenció Rodríguez y apuntó a que en los próximos meses podría ser el ibuprofeno el que se sume a esta lista de falta de medicamentos.

El aumento de la demanda mundial de algún producto o la puesta en marcha de nuevos controles son algunas de las cuestiones que motivan el aumento de precio de los principios activos y que propicia la dificultad de que lleguen las unidades necesarias a las farmacias, según expuso Rodríguez. Una situación que se da desde hace más de un año en la provincia de Málaga ante la amenaza del brexit y las políticas llevadas a cabo por el país británico para abastecer a su población. «No puedo decir una cifra concreta de medicamentos que faltan, sería faltar a la verdad», expone. Sin embargo, encontrar Dalsy en las farmacias, recetado para niños en caso de fiebre y dolor, sigue siendo una tarea complicada. A esta lista se suman medicamentos que no cuentan con un sustituto posible en el mercado, lo que supone un problema para los pacientes. Es el caso del Kreon, un medicamento importante para las personas que han sufrido cáncer de páncreas y que ayuda a los afectados a digerir los alimentos. «No es sencillo conseguir las unidades que se piden», aclaró Rodríguez, una situación que denunció este periódico hace dos meses y que sigue en el mismo punto. «El desabastecimiento sigue igual. Hay moléculas que no se reponen, otras que vienen y van... No ha cambiado prácticamente nada», afirmó el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga.



¿Qué hacer?



E el caso de aquellos medicamentos que no tienen sustituto el afectado debe acudir a su médico de cabecera. Una situación que se solventa en algunos casos por el denominado canal de emergencia, a través del cual el laboratorio hace un envío directo a una farmacia en concreto. Sin embargo, Diego Rodríguez aseguró que este canal, de carácter urgente, se está abriendo a muchísimas moléculas, lo cual hace que algunos medicamentos estén disponibles en ciertas farmacias.