La Escuela de Idiomas aumenta su oferta inicial en 1.200 plazas para este curso

La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga ya prepara el próximo curso 2019/2020 y ha publicado su oferta inicial de plazas para los distintos idiomas que imparte. En total, 1.200 puestos más respecto al año académico actual, para la enseñanza presencial, semipresencial y los conocidos como CAL, es decir, los cursos de actualización lingüística para el profesorao. Un aumento que, el director del centro, Juan Vicente Vega, se debe en buena medida "a la ampliación del nivel C1 a dos años (era un curso hasta ahora). Esto ha significado la incorporación de nuevos grupos del nivel C1.2 (segundo curso de C1) en inglés, francés y alemán".

La demanda por estudiar en la EOI se ha venido moredando con el paso de los años. Las solicitudes ya no llegan en avalancha, como antes, cuando el centro no tenía capacidad material de dar cabida a tantos aspirantes. La Junta de Andalucía atribuye este descenso, entre otras cosas, al programa de bilingüismo que desde hace años se desarrolla en los colegios e institutos, que mejora la enseñanzas de los idiomas, y el número de centros que imparten estas enseñanzas, distribuidos por los distintos distritos de la capital, aumenta progresivamente. Asimismo, las necesidades de formación están cubiertas por otras modalidades no presenciales, e incluso por la oferta de la misma UMA.

Con todo, las aulas de la EOI malagueña están ocupadas. Para el próximo curso, la escuela lanza una oferta inicial de 6.062 puestos. De ellos, 4.725 corresponden a la modalidad ordinaria, 850 a la semipresencial y 487 a los cursos destinados para que los profesores perfeccionen sus conocimientos.

La mayoría de las plazas que oferta son de inglés. En total 3.150, la mayoría presenciales (2.280). Le siguen los siguientes idiomas con más puestos disponibles: es francés, con 872; alemán, 570; italiano, 370; chino, 230; árabe, 190; japonés, 165; griego, 140; ruso; 135, portugués, 125; y español para extranjeros, 115.

Existe, por tanto, una clara correspondencia con lo que ocurre este curso. En el centro de Málaga capital, los idiomas con mayor presencia de alumnado son inglés con 3.470, francés con 1.046, alemán que supera los 500, italiano, con 354, español alcanza los 373, chino 165 y el resto árabe 98, griego 44, japonés 131, portugués 95 y ruso 80.

Vega explica que "el comportamiento histórico del alumnado que sale admitido nos muestra una tasa de matriculación por debajo del número de admitidos, por lo que nos hemos adelantado a esta circunstancia con una subida en la oferta de plazas, tratando de aminorar en lo posible las vacantes que lanzaremos en julio y septiembre".

La información de los plazos para la solicitud de plazas (que termina el lunes, 20 de mayo) se encuentra en la web de la Escuela de Idiomas.