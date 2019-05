La japonesa Fujifilm abre su primera tienda Wonder Photo Shop en Málaga

La multinacional japonesa Fujifilm junto a Dakota Photos ha inaugurado la primera Wonder Photo Shop de Málaga en la planta de Cultura y Ocio de El Corte Inglés. Se trata de la segunda apertura de una tienda de este tipo en El Corte Inglés tras la apertura en febrero del año pasado en Madrid, en una apuesta por este concepto creado por la multinacional nipona. Tokio, Barcelona, Madrid, Nueva York, Toronto, Londres, París, Praga o Varsovia son algunas de las ciudades que ya cuentan con estos nuevos espacios experienciales.

En las Wonder Photo Shop los clientes pueden imprimir en papel sus fotografías desde dispositivos móviles, crear fotolibros o álbumes personalizados, así como todo tipo de objetos de decoración, varios de ellos con la posibilidad de servicio express. El espacio dispone de un lugar dedicado a las cámaras instantáneas instax, además de una gran variedad de accesorios como álbumes, marcos o estuches que permiten realizar regalos personalizados al momento y diferentes artículos de scrapbooking y fotodecoración.

"Estamos felices de poder acercar este nuevo concepto fotográfico a todos los amantes de la fotografía de Málaga, y hacerlo de la mano de El Corte Inglés y Dakota Photos es siempre una garantía para poder ofrecer el mejor servicio", ha especifica Javier Larios, responsable del proyecto Wonder Photo Shop en España y Portugal.

Con este nuevo espacio inaugurado en El Corte Inglés de Málaga son ya nueve las tiendas Wonder Photo Shop que hay en España, dos de ellas en Andalucía. La primera Wonder Photo Shop de la comunidad se inauguró hace un año y medio en Sevilla. Son ya más de 116 las tiendas Wonder Photo Shop abiertas en la actualidad en el mundo, 48 de ellas en Europa.