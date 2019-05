Tres inmobiliarias malagueñas, en la feria 'A place in the sun' de Londres

Un total de seis empresas andaluzas del sector inmobiliario, entre ellas las malagueñas Prime Legal Spain, Estudio El Rincón y FM Properties Realty Group) han participado de forma agrupada en la feria sectorial «A Place in the Sun», que ha tenido lugar entre los días 10 y 12 de mayo, en Londres (Reino Unido), una acción de promoción organizada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. «A place in the Sun» es la exposición oficial dedicada a las propiedades en el extranjero y además es el mayor evento de propiedades en el extranjero en Europa.