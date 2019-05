Las tiendas de venta a granel resurgen en Málaga

Este histórico método de venta de productos vuelve a estar de moda gracias a la preocupación existente por consumir alimentos libres de tóxicos orginales de una agricultura ecológica y al compromiso de muchos ciudadanos por contribuir a la reducción de desechos plásticos, una de las lacras que más efectos negativos está provocando en el medio ambiente.

Por primera vez en la historia, el mercado ecológico nacional permite situar a España como el décimo país a nivel mundial en consumo de este tipo de productos. Según el informe realizado por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura (IFOAM), este mercado nacional ya mueve entorno a 1.686 millones de euros y tiene una previsión de crecimiento anual que ronda el trece por ciento. Esta tendencia, sumada al cambio que están sufriendo los modos de consumo de usar y tirar con respecto a los envases, el despilfarro alimentario, la preocupación por la salud y el medio ambiente, está surgiendo una nueva corriente donde las tiendas eco y al granel están tomando el protagonismo a la hora de llenar la cesta de la compra.

Este tipo de venta no es una novedad y de hecho han existido toda la vida, pero tras casi desaparecer de las ciudades, ahora vuelven a renacer para ofrece al consumidor una opción de compra más sana y sostenible. En Málaga, existen a día de hoy más de una decena de puntos donde poder adquirir productos a granel que van desde legumbres, cereales, pastas y especias hasta aceite, vinagre, productos de limpieza o higiene personal. Normalmente, son pequeños comercios con una filosofía clara como la que tiene el establecimiento Luz y Tierra, situado en la calle Carretería. Esta se ha convertido en una referencia en la ciudad en la que no sólo el concepto bio es importante, sino el de calidad y sostenibilidad. «Nuestros clientes vienen porque ofrecemos una gran variedad de productos de calidad que se pueden ir comprando a medida que los necesiten. Son productos que al no estar envasados se mantienen vivos y por lo tanto, su sabor y nutrientes son mayores», explica Laura Aguilar, responsable de la tienda.

La compra al granel permite elegir y ver el producto que se va a consumir, ya que no hay ningún embalaje que impida ver su contenido y estado. Gran parte de ellos son género ecológico que procede de algún cultivo agrícola de la zona, por lo que fomentar este tipo de comercio se convierte en un gran apoyo para el mercado local y más cercano. «Nosotros tenemos un mantra y es buscar productos de Málaga, si no encontramos ampliamos a Andalucía y si no volviera a ser posible, acudimos al resto del territorio nacional. Nuestra máxima es que todo el género proceda de la cercanía, por lo que también es una garantía».

Según un estudio realizado por la OCU publicado el pasado año, el auge de la venta al granel se basa en la existencia de una masa cada vez mayor de consumidores selectivos y comprometidos con el medio ambiente y la alimentación. En este estudio, el 73 por ciento de las personas entrevistadas decían que preferían comprar ciertos productos al peso por motivos éticos o de sostenibilidad. El perfil que rige a este grupo de compradores es el de jóvenes españoles preocupados por la salud y con una mayor conciencia social y medioambiental.

Los que se inician en este mundo ecológico, comienzan adquiriendo productos frescos y a medida que se consolidan en este mundo van aumentando las categoría en compras bío, donde la salud y la ausencia de productos químicos son los principales motivos que le hacen sumergirse en este 'ecomundo'. «La mayoría de mis clientes son personas jóvenes que llevan un modo de vida saludable y están comprometidas por los alimentos de calidad como los que se ofrecen al granel, al mismo tiempo que con el medio ambiente. Muchos de ellos vienen con sus propios recipientes o bolsas de tela, por lo que son desechos que se reducen», explica Greg Both, gerente del Hombre del Saco, una tienda de alimentación al granel localizada en la calle Mármoles.

En ella, la relación calidad-precio juega a favor del consumidor desmontando el mito de los altos costes de estos productos. «Tengo que ir adaptando los precios al público y ello, es posible gracias a que esta forma de mercado te permite establecer precios muy competitivos», señala Both. En la misma línea se mantienen en Luz y Tierra, donde su responsable opina que «es cuestión de concienciarse y saber que la alimentación puede ser saludable, a la vez que se reduce el gasto y la cantidad de comida que se desecha».

Detergente al peso

En la compra a granel, hay otros productos que son tendencia, se trata del cuidado del hogar e higiene personal como por ejemplo, pueden ser el jabón para la ropa, suavizantes, limpiadores, lavavajillas, gel corporal o champú. Muchos de estos comercios ya tienen en sus establecimientos un espacio dedicado a este género donde los clientes pueden encontrar todo tipo de productos de limpieza que reducen el impacto medio ambiental. La Huerta de Ceres en la Alameda de Capuchinos es uno de los puntos de venta ecológicos y a granel que ha apostado por este tipo de artículos donde el consumidor se sirve la cantidad que necesita. «Se beneficia de los precios en los que en la mayoría de las ocasiones el litro es más asequible que cualquier marca del supermercado y además, contribuye a no generar más plástico», explica Teresa García, segunda encargada.

A este establecimiento se acercan muchos clientes concienciados con el medio ambiente, pero también con ciertas alergias, motivo por el cual no pueden utilizar productos químicos. «Los detergentes a granel que ofrecemos son naturales, elaborados a base de vegetales que evitan reacciones producidas por las sustancias que habitualmente tienen, por lo que en estas ocasiones ya no es una cuestión de ahorro o sostenibilidad, sino de salud».