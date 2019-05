Un proyecto Erasmus+ lleva a Palermo a alumnos y docentes del IES Huelin

Cuatro alumnos y dos profesores del IES Huelin han viajado este mes a Palermo en la tercera movilidad de un proyecto Erasmus+ financiado por la Unión Europea y cuyo tema principal es el patrimonio cultural de los distintos pueblos y en el que participan alumnos de otros cinco países.

Las actividades tuvieron lugar en el instituto Liceo Classico Vittorio Emanuele II en Palermo (Italia) y participaron otras escuelas europeas de Truro en Inglaterra, Tampere en Finlandia, Achim en Alemania y Vukovar en Croacia.

El tema principal del proyecto, cuyo título en inglés es 'More than the sum of its parts-Our diverse cultural heritage as building blocks for European Unity', es aprender cómo diferentes aspectos culturales han conformado el patrimonio cultural de los pueblos, señalando las diferencias y enfatizando las similitudes dentro de la Unión Europea.

Durante el primer punto de encuentro en Málaga se trabajó el tema del arte y la arquitectura, mientras que en el segundo encuentro en Tampere se trabajó sobre la naturaleza y los paisajes. En esta última cita de Palermo, los temas a tratar han sido la literatura y la emigración.

El siguiente encuentro tendrá lugar en Truro, Inglaterra, a finales del mes de octubre del próximo curso.

Los alumnos y profesores han participado en diferentes actividades como exposición e intercambio de información, en grupos internacionales, sobre emigración, poesía y autores nacionales relevantes en el tema de la emigración, y cómo han influido en la cultura de cada país.

Durante su estancia visitaron el centro de acogida de inmigrantes 'Astalli' y se realizaron visitas guiadas al Palazzo Conte Federico, que jugó un papel decisivo en el origen de la lengua italiana moderna con la creación de la escuela siciliana de poesía, a la universidad italiana para extranjeros e inmigrantes y al centro histórico de Palermo, patrimonio mundial de la humanidad.

La expedición malagueña también estuvo en Agrigento, descrita por Píndaro como "la más hermosa de las ciudades mortales" y ciudad que posee el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo; también visitaron la casa museo de Luigi Pirandello y la Scala dei Turchi, patrimonio mundial de la Unesco.

Los alumnos, en grupos internacionales, también escribieron una poesía para conmemorar la semana en Palermo. Finalmente, se entregaron premios a las mejores poesías, se realizó la evaluación de la semana y disfrutaron de una feria de gastronomía italiana.

"Estos proyectos, gracias a la financiación de la Unión Europea, representan para los estudiantes una oportunidad increíble y única de vivir y trabajar con otros alumnos europeos, que les permiten fortalecer una gran variedad de competencias, su confianza y con suerte les permiten comenzar una amistad para toda la vida", afirmó Emilio Guzmán, coordinador del proyecto en el IES Huelin.