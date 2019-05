Imbroda denuncia que hay en Málaga 712 obras educativas pendientes desde 2006

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha asegurado que en la provincia de Málaga hay un total de 712 obras de infraestructuras educativas sin ejecutar desde el año 2006, por valor de 248 millones de euros, según el informe de evaluación realizado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Imbroda ha explicado que si se continuara con la inversión de las legislaturas anteriores se necesitarían más de 22 años para poder llevar a cabo todas esas actuaciones no ejecutadas.

En declaraciones a los periodistas durante su visita al colegio Jardín Botánico de Mijas, el consejero ha afirmado que se ha encontrado en su departamento con "un auténtico atasco monumental" en infraestructuras, con un total de 2.742 actuaciones pendientes desde 2006 valoradas en 835 millones de euros en toda Andalucía.

En el caso de Málaga, ha dicho Imbroda supone el 30% del total de las actuaciones de nuestra comunidad y en Mijas quedan por ejecutar 11 obras.

El consejero ha lamentado esta situación y ha asegurado que ya se está estudiando y trabajando para que en Andalucía "no se vean centros educativos con graves deficiencias". Así, ha avanzado que en las próximas semanas estará perfilado un Plan de Infraestructuras para los próximos 7 años y "aspiramos que en dos legislaturas, esté este consejero o no, ponernos al día de este despropósito de déficit en infraestructuras que nos hemos encontrado". El futuro plan, ha explicado, establecerá distintas categorías dependiendo de las prioridades de actuación.

El consejero también ha hecho "un llamamiento a los ayuntamientos para que realicen un buen mantenimiento de los colegios de Infantil y Primaria, que son su responsabilidad", mientras que el mantenimiento de los institutos corresponden a la Junta. En este sentido, Javier Imbroda ha afirmado que muchas corporaciones locales han respondido "como debe ser y con responsabilidad pero en algunas ocasiones nos hemos encontrado que no se ha actuado con la adecuada diligencia" y ha explicado que un mal mantenimiento de un centro puede acabar en un problema estructural.

El consejero ha estado acompañado durante la visita al colegio por el director general de APAE, Manuel Cortés, que ha informado de que una de las actuaciones que precisamente no se habían ejecutado era la ampliación de este colegio y que recogerá el nuevo Plan de Infraestructuras. En concreto, se ampliará el colegio a C2 con una inversión de más de un millón de euros.

Asimismo, Manuel Cortés ha reiterado que ha habido una falta "gravísima" de financiación de la Agencia y que los pocos recursos que había no se han destinado a las actuaciones prioritarias. El nuevo plan ha explicado tiene como finalidad "dar la vuelta a esta situación y que no exista ningún espacio donde no se pueda desarrollar las actividades lectivas de manera digna".

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda ha visitado las instalaciones del colegio Jardín Botánico de Mijas donde este este curso escolar están escolarizados medio millar de alumnos de del segundo ciclo de Infantil y Primaria. El centro oferta los servicios complementarios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares y participa además en programas educativos como la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz o Creciendo en Salud.