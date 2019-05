El Materno reúne a familias donantes y receptoras de leche materna

La unidad asistencial de Neonatología del Hospital Materno Infantil- centro dependiente del Hospital Regional Universitario de Málaga- ha celebrado el Día Mundial de la Donación de Leche Materna con un acto de hermanamiento entre familias donantes y receptoras. El 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, una cita con la que se pretende difundir la importancia de esta causa altruista que beneficia a los nacidos que no pueden ser amamantados por sus madres. A consecuencia de esta celebración, la Unidad de Neonatología del Materno Infantil ha celebrado un evento en el que las familias donantes y receptoras han podido conocerse y celebrar, de este modo, la unión a través de la leche materna.

En un acto que ha contado con la colaboración de las asociaciones Avoi y Gesfera -gracias a un convenio firmado con la Diputación de Málaga y La Caixa-, decenas de familias se han dado cita en La Noria, donde se ha hecho un homenaje a aquellas madres que con tanta generosidad han decidido donar su propia leche a otros bebés que lo necesitaban de forma voluntaria y altruista. En este sentido, el coordinador de cuidados de Neonatología del centro, Javier de la Morena, señala que "con este acto queremos reunir a madres que fueron donantes de leche, con madres que tuvieron a sus hijos ingresados en nuestra Unidad y recibieron Leche Donada, queremos hermanar mediante un acto simbólico como hermanos de leche a los niños que han recibido leche donada con los niños cuyas madres la donaron", añade.

Desde que en el año 2012 el Materno Infantil se convirtiera en centro satélite de donación de leche del Banco de Leche del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, se han seleccionado aproximadamente unas 200 donantes, que han donado unos 1.000 litros de leche. De estos, se han beneficiado 600 recién nacidos que por un motivo u otro no podían tomar leche de sus madres.

La leche materna de donante está especialmente indicada para recién nacidos prematuros de menos de 32 semanas de edad gestacional o que, al nacer, hayan pesado menos de 1.500 gramos, además de niños con retraso en el crecimiento intrauterino, con patología gastro-intestinal, postoperatorio de enterocolitis o con cardiopatías.

"A nivel de características nutricionales y microbiológicas es perfecta porque está diseñada para las necesidades del ser humano, sobre todo en caso de recién nacidos prematuros o enfermos, ya que tiene una mejor tolerancia digestiva, lo que permite llegar a la alimentación completa antes y por lo tanto retirar antes los catéteres, lo que disminuye el riesgo de enterocolitis necrosante, además de infecciones, bacteriemias y sepsis, ya que a través de la leche pasan al recién nacido anticuerpos de la madre que le ayudan a defenderse de estas infecciones", explica la neonatóloga coordinadora del centro de satélite, Laura Affumicato. De este modo, la experta apunta a efectos beneficiosos a largo plazo gracias a la leche materna, como una mejora de la coeficiencia intelectual, un mejor desarrollo visual y un menor riesgo de Retinopatía del prematuro, además de menor riesgo de obesidad, HTA, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Pese a que las recomendaciones y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) hablan de la importancia de que el recién nacido tome la leche de su madre, no siempre es posible. "La leche de la propia madre es la mejor, pero en determinadas circunstancias no podemos disponer de ella, en estos la donada es la mejor alternativa, aunque al haber sido pasteurizada para eliminar los patógenos que pudieran ser transmitidos, no contiene las bacterias beneficiosas que colonizan el intestino del recién nacido, pero aun así es mucho mejor tolerada que la leche artificial y reduce el riesgo de determinadas enfermedades, como la enterocolitis necrosante", señala la coordinadora del centro satélite, que alerta de que tanto los recién nacidos prematuros con retraso en el crecimiento intrauterino como los que padecen una cardiopatía tienen un alto riesgo de sufrir enterocolitis, de ahí que sea importante administrar leche materna donada frente a la de fórmula.

Cómo donar leche materna

Pueden donar leche materna aquellas mujeres sanas que produzcan leche y que no beban alcohol, no fumen, no tomen medicación contraindicada durante la lactancia y que lleven un estilo de vida saludable. Asimismo, de tener tatuajes o piercing, no pueden habérselos hecho en los últimos 6 meses.

Cualquier mujer que cumpla estos requisitos y quiera donar leche puede dirigirse a la Unidad de Neonatología del Hospital Materno Infantil o llamar al teléfono 951902417, donde se concertará una cita para conocer su historia de salud, realizarle una analítica de sangre general y dar pautas para la extracción y conservación de la leche en su domicilio. Posteriormente puede entregarse en la Unidad a cualquier hora y cualquier día de la semana. Esta leche será analizada, pasteurizada y enviada a las Unidades de Neonatología de los diferentes centros adscritos al Banco de Leche.