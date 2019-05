El nuevo carril reversible agiliza el tráfico en el acceso al PTA

A las 7.20 de la mañana, hora punta de entrada de vehículos al Parque Tecnológico de Andalucía, se abría al tráfico su nuevo acceso. Un nuevo carril reversible, un sistema de semáfonos y una vía acondicionada para redirigir el tráfico al centro del parque, son las principales medidas provisionales que ha puesto en macha este martes la Consejería de Fomento en coordinación con el Ayuntamiento de Málaga. "Este dispositivo estará activo unos dos meses, semanas en las que se comprobará su eficacia y si realmente cumple los objetivos fijados. Tras este periodo se pondrá en marcha un proyecto definitivo, todavía pendiente de licitación", ha explicado, Mario Muñoz-Atanet, director general de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, presente esta mañana en la rotonda principal de acceso del PTA, quien junto a miembros de Tragsa, empresa ejecutora de los trabajos de adecuación, han estado supervisando el funcionamiento de esta primera apertura.

"Con el proyecto definitivo se pretendería perfeccionar lo ya realizado, incorporar un bus-vao en un tercer carril de la calzada del A-7056 que se sumaría a lo incorporado y a la regulación de semafórica, la cual se puede ver que está teniendo unos resultados excelentes a pesar de que la zona del transfer o bypass habilitada en la mediana de tal vía a la que se accede al desviarse desde la A-357, se ha abierto con un poco de retraso. Estaba previsto para las 6.30 horas pero finalmente, por decisión de la Guardia Civil, ha sido a las 7.20 horas", ha explicado Muñoz.

Ampliación de la glorieta de acceso al PTA. L.O.



Tanto el carril reversible de la A-7056, como el sistema de semáforos situado a la entrada de la glorieta permitirá un acceso más fluido al PTA ya no sólo por la avenida Juan López de Peñalver, sino por la calle Graham Bell, primera salida de la rotonda. Este dispositivo estará activado todos los días en las horas puntas en las que los vehículos comienzan a entrar al parque, desde las 7.30 hasta las 9.00 horas, tramo en el que habitualmente se producen los atascos. Tras el cierre, el carril volverá a su uso habitual hasta la mañana siguiente, cuando vuelva a habilitarse. Muñoz ha reiterado la necesidad que tienen los usuarios del PTA por mejorar los accesos a este, recordando que "llevan veinte años aquí sufriendo colas de tráfico de kilómetros, por lo que poner todos nosotros de nuestra parte es necesario para garantizarles una fluidez".



Usuarios 'satisfechos' por las nuevas medidas

En hora punta, según ha informado la Consejería de Fomento, el PTA puede recibir cerca de 2.500 vehículos por una misma vía de acceso. La mayoría de estos soportan diariamente largas retenciones, no sólo en el acceso de la autovía A-357, sino en su continuidad al parque, la A-7056 y en la propia entrada a la glorieta. Muchos de estos inconvenientes se han visto mejorados este martes con las nuevas medidas, así lo ha manifestado Javier Torres, uno de los trabajadores que se traslada diariamente desde el centro de la ciudad para ir a trabajar y para quien ha sido una "sorpresa" encontrarse esta fluidez en la entrada. "No sabía muy bien que me encontraría porque pensaba que podría ser un caos, pero la verdad me ha sorprendido el funcionamiento de los semáforos porque a las ocho de la mañana es una lucha entrar en la rotonda y con este funcionamiento esperamos nuestro turno y es mucho mejor. Estoy bastante satisfecho". Por su parte, María Rosales, otra de las malagueñas que se traslada en coche, también ha notado esa mejora pero insiste que "el resultado para que definitivamente se arregle el problema es que se habiliten más líneas de autobuses, llegadas más frecuentes y un metro o cercanía que llegue hasta aquí. Si fuera así, más de la mitad de los que venimos diariamente dejaríamos el coche en casa".

El carril reversible ha permitido agilizar el trafico en la recta de la A-7056, una realidad que a usuarios como Marta Jiménez les han parecido una adecuada medida. "el tiempo de espera lo he notado sobre todo en la recta de entrada. Hay días que puedes echar un buen rato hasta que llegas a la rotonda".



Actuaciones

Dentro de las actuaciones coordinadas por la Dirección General de Movilidad destaca la construcción de un tercer carril anular en la rotonda, que se suma a los dos ya existentes. De esta manera los vehículos pueden elegir entre los dos carriles externos para un posible giro a la derecha y acceder de esta manera al PTA por la avenida Juan López de Peñalver o la calle Graham Bell. Todo ello sin perjudicar el tráfico a aquellos vehículos que continúan circulando por el interior de la glorieta. También se ha activado en la rotonda un sistema de semáforos durante las horas de mayor afluencia de tráfico para facilitar la entrada de vehículos al PTA desde la A-7056 y reducir las retenciones que se producen en la entrada.

Además, se ha construido un ramal independiente para los vehículos que circulan por la A-7054 desde Santa Rosalía y quieran acceder directamente a la autovía A-357, de manera que no tienen que circular por la citada glorieta y pueden conectar directamente con la autovía aligerando la presión de vehículos.

Otra de las actuaciones es la construcción de un transfer o bypass en la mediana de la A-7056. Si desde la A-357 se toma el desvío hacia el Parque Tecnológico, a unos 140 metros los vehículos podrán acceder a un tercer carril habilitado de las 7.30 hasta las 9.00 horas consiguiendo acceder a la rotonda del PTA directamente y de esa manera ampliar la capacidad de entrada de vehículos gracias a este carril reversible. Además, con esta actuación se pretende aligerar el tráfico en la propia autovía A-357. Toda la señalización de este transfer estará gestionado por la DGT durante el periodo que esté abierto.