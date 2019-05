La ONCE reparte 350.000 euros entre vecinos de Huelin

El cupón de la ONCE dedicado a las Romerías en honor de la Virgen de Franqueira

El sorteo de la ONCE de este lunes dejó un buen pellizco en la barriada malagueña de Huelin. La vendedora Rosa María López, en la ONCE desde 1988, vendió diez cupones agraciados con 35.000 euros repartiendo así 350.000 euros entre los vecinos del barrio de pescadores.

Rosa María tiene su punto de venta ubicado en un kiosco en la calle de La Hoz, número 39, donde vende desde hace cinco años. No es el primer premio que reparte. Antes repartió otro premio de otros 350.000 euros en la barriada malagueña de Dos Hermanas.

Entre los primeros clientes que le han felicitado se encontraba uno que este pasado lunes compró tres cupones por 4,50 euros y este martes ha obtenido 105.000 euros en premios. "He salido del quiosco, le he abrazado porque me alegro mucho por él", ha comentado la vendedora, quien ha dicho estar "contentísima y nerviosa porque mis clientes son muy fieles por la labor social que hacemos y se lo merecen".

Este sorteo, que estaba dedicado a las Romerías en honor de la Virgen de Franqueira (Pontevedra), ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros a las cinco cifras en Granada y ha llevado el resto de premios a Baleares, Cataluña y País Vasco.