La construcción del nuevo mercado de Dos Hermanas costará 825.158 euros

El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto demoler el actual mercado de Dos Hermanas, dada su antigüedad y mal estado de conservación, y construir uno nuevo, un proyecto que costará 825.158 euros y para el que ya se ha solicitado la licencia de obras, aunque aún no se han programado ni la obtención de otros permisos y autorizaciones ni la fecha de comienzo de los trabajos, que no empezarán hasta que exista dotación presupuestaria y se incorpore a las cuentas anuales la iniciativa, según se desprende de una respuesta de la teniente de alcalde delegada del Área de Gobierno para la Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo, Elisa Pérez de Siles, a una pregunta del edil no adscrito Juan José Espinosa (que pertenece a Podemos).

Así, reconoce el Consistorio que la «obsolescencia del mercado de Dos Hermanas (año de construcción: 1973) presenta una estructura cerrada, concretamente en la parte del recinto junto a la calle peatonal oeste, que tiene un pasillo de distribución cerrado al público, lo que implica que no exista demanda de explotación de los puestos en esta zona».

Asimismo, existen espacios de «uso general-comunicativo que están distribuidos de manera desordenada». Además, los puestos están cubiertos de placas de fibrocemento y capas interiores con cubrición de chapa metálica; el edificio presenta un deficiente saneamiento de las calles interiores y carece de aislamiento térmico». Todo ello hace necesaria su demolición y nueva construcción, con el fin de disponer de un nuevo inmueble más acorde con los usos existentes.

«En las nuevas actuaciones, se ha proyectado la redistribución de los espacios mediante una edificación con cuatro volúmenes diferenciados, pretendiéndose la realización de un nuevo mercado formado por los puestos actualmente en uso, configurados como locales independientes con acceso directo desde el exterior, a los que se dotará con una cubierta previa nueva», señala Pérez de Siles, quien añade que se va a reformar el saneamiento de las calles interiores, con la rehabilitación de las estructuras de saneamiento existentes y dotando del mismo a aquellos puestos que no lo tienen. También se va a buscar la óptima eficiencia energética del recinto, por lo que se va a aislar térmicamente. Será un edificio funcional de mantenimiento reducido.

La ejecución, por tanto, se hará sin interrumpir la actividad comercial, por lo que se dividirá en cuatro fases, de forma que durante ese periodo se trasladarán los puestos a otra zona.

Actualmente, este recinto tiene 24 puestos activos, con nueve titulares. Por otro lado, hay otro s20 puestos sin actividad comercial y otros trece vacantes, (cinco reformados y ocho sin reformar». Existen tres carnicerías, cuatro tiendas de comestibles, tres de comidas preparadas, cuatro fruterías, cuatro panaderías y otros seis negocios que se emplean en diferentes tipos de venta de productos. Tres de los puestos han pedido dedicarse a otra actividad.

En cuanto a las estrategias para dinamizar el recinto, este mercado forma parte de una estrategia municipal que, entre otras cosas, ha creado una nueva imagen corporativa («MERCADOSDEMÁLAGA») y ha implantado horarios más flexibles.