Más de 3.400 policías velarán por las elecciones en Málaga

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha presentado esta mañana acompañada del secretario general de la Subdelegación, Juan Pedro Carnero, el dispositivo de organización y seguridad para las elecciones municipales y europeas del próximo domingo 26 de mayo. La seguridad en el desarrollo de la jornada electoral estará cubierta por un total de 3.418 efectivos, 1.701 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 1.481 de la Guardia Civil y 236 de las policías locales. Los efectivos de este operativo estarán distribuidos, durante toda la campaña electoral, en los 618 colegios electorales de la provincia.

Un total de 1.259.864 electores podrán ejercer su derecho a voto en Málaga en las elecciones municipales y europeas convocadas el próximo domingo.

Hay dos censos diferentes. En el caso de las elecciones municipales, el número de votantes se eleva a 1.176.255. En este listado no solo votan españoles residentes en nuestro país (1.138.798), sino también aquellos ciudadanos europeos residentes en Málaga (37.457). También se incorporan los ciudadanos de los 12 países con convenio de reciprocidad con España, residentes aquí, que han decidido votar. Estos países son Islandia, Noruega, Cabo Verde, Trinidad y Tobago, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República de Corea y Nueva Zelanda.

En este caso, un total de 25.386 ciudadanos españoles residentes en España han solicitado el voto por correo en la provincia, por lo que la cifra ha aumentado desde las últimas elecciones municipales celebradas en 2015, donde fueron 17.582 las personas que solicitaron el voto por correo.

Cabe destacar que Marbella es el municipio donde más electores extranjeros han pedido votar en las elecciones municipales, con un total de 4.160 ciudadanos. A esta localidad le sigue Fuengirola (3.466), Estepona (3.357), Mijas (3.137) y Nerja (2.407).

El censo en las elecciones europeas también es distinto. La población con derecho a voto en la provincia de Málaga se sitúa en 1.222.407. En este caso, el censo está integrado por españoles residentes (1.138.798), ciudadanos de la Unión Europea que residan en Málaga (30.004) y también aquellos españoles que se encuentren en el extranjero (53.605).

En cuanto al recuento de votos, cada mesa electoral debe escrutar primero las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo. Una vez finalizado este escrutinio, se iniciará el recuento de votos de las elecciones municipales.

No se puede ofrecer datos del escrutinio para el Parlamento Europeo hasta que no cierren todos los colegios de todos los países, siendo Italia el último país en cerrar sus colegios electorales, a las 23:00h, por lo que los datos no estarán disponibles hasta pasada esa hora.

No obstante, a partir de las 21:00h se irán ofreciendo resultados parciales del recuento correspondiente a las elecciones municipales de aquellas mesas que hayan finalizado el escrutinio de las europeas.

Con respecto a la transmisión de los datos electorales, se hará a través de dispositivos móviles. Un representante de la Administración los enviará directamente desde cada colegio electoral hasta el Centro de Recogida de Información (CRI) en Madrid y tampoco se podrán hacer públicos los resultados hasta que se produzca el cierre de todos los colegios electorales de la UE.

En la provincia de Málaga se han repartido 635 dispositivos para la recopilación y transmisión de datos. A cargo de esos dispositivos estará un representante de la Administración, que enviará información sobre la hora de apertura de las urnas, los avances de participación, a las 14:00 y a las 18:00h y con el escrutinio final.

Una peculiaridad es que 17 personas invidentes o con dificultades visuales han solicitado un kit de Braille para que puedan ejercer su derecho al voto. Además, hay un componente de una mesa electoral con discapacidad auditiva , suplente segundo del vocal segundo, que ha solicitado el servicio de interpretación de lengua de signos y se le ha facilitado.