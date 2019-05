ASAJA presenta alegaciones sobre las medidas incumplidas en los diferentes planes hidrológicos

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ha dado a conocer las alegaciones presentadas a la Administración sobre el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas, concretamente las correspondientes a la provincia de Málaga, resultado del trabajo realizado durante el último trimestre del año 2018 y durante el año actual, en el que se han abarcado numerosas localidades malagueñas y a partir del cual, se han identificado tanto sus necesidades como las medidas establecidas en planes anteriores que no se han puesto en marcha en el ciclo correspondiente, un periodo que cumple en 2021. "Si hay algo que interesa a todos los agricultores y ganaderos de la provincia es el tema del agua. A pesar de la polémica que conlleva, en ASAJA vemos necesario llevar a cabo una serie de alegaciones todas ellas correspondientes al tercer y próximo ciclo de planificación de correspondiente al periodo 2021- 2027", ha explicado Baldomero Bellido, presidente de ASAJA quien junto a Benjamín Faulí ha dado a conocer este viernes las alegaciones presentadas.

Para desarrollar el estudio, la asociación se ha reunido con todos los municipios regables y afectados de Málaga, así como con los consejos comarcales, la Confederación de Empresarios y los diferentes sindicatos. "Lo que hemos hecho ha sido estudiar todo lo que en los ciclos anteriores no se ha hecho y que son aspectos cruciales para la agricultura malagueña. Puntos esenciales si se habla de despoblamiento rural, un tema a la orden del día que innegablemente debe ir acompañado del abastecimiento de agua. Si no hay agua no hay garantía de desarrollo ni de estabilidad en estas zonas rurales", ha destacado Bellido en referencia a la importancia de proceder a hacer reales las medidas que se contemplan.

"Creemos que es un trabajo importante que necesita constancia y detenimiento, porque hasta que no se legislen los proyectos de trabajo para mejorar el suministro, por mucho que posteriormente se hagan promesas políticas, no tendremos ninguna posibilidad de solventar los problemas que estamos sufriendo o podremos sufrir", ha señalado Faulí.

Las alegaciones presentadas por ASAJA a la administración andaluza se dividen en tres zonas regables conformadas por la Axarquía, el Guadalhorce y la zona Norte, a la vez que se dedican apartados correspondiente a la Costa Occidental, ya que a pesar de que la actividad agrícola es menor, es considerada como una de los territorios donde más llueve y por lo tanto, más acumulación de recursos se produce, siendo necesaria su regulación.



Costa Occidental

"Lo que vemos en el plan hidrológico que se pretende aprobar son esencialmente tres cosas. La primera de ellas, corresponde a la medida establecida para avanzar en la conexión reversible entre los abastecimientos de la capital y la Costa del Sol Occidental, hacia los cuales todavía no se ha invertido nada", ha explicado Benjamín Faulí. Respecto a esta actuación y tal como han facilitado, la Administración contemplaba una inversión prevista de cerca de 17 millones de euros entorno a la cual no se avanza. "En 2027 la situación será la misma que la que actualmente tenemos, con instalaciones obsoletas de aguas de abastecimiento de la ciudad de Málaga, incluso de la zona de la Axarquía".

Otro de los aspectos contemplados en el actual plan, refleja el incremento de regulación de la cuenca del río Verde y adyacentes con el recrecimiento de la cuenca de La Concepción. El nulo desarrollo de esta medida la ha situado como otra de la alegaciones de ASAJA, en la que reflejan que "antes de 2021 deberían estar invertidos 105 millones de euros con cargo al Estado, algo poco probable teniendo en cuenta que tan sólo quedan tres años. Esto seguirá en la misma situación si no hacen algo porque a día de hoy ni se ha comunicado a Brusela ni hay importe, ni calendario, ni fecha de ejecución", destaca.

La tercera de las ejecuciones que sigue apareciendo en el tercer ciclo del plan hidrológico de la demarcación sin una asignación económica han sido las acciones sobre la presa en el Alaminos y la del río Ojén. "No hay voluntad real de llevarla a cabo y además, mientras no se ejecute la desaladora de Mijas-Fuengirola que es la que proveerá de suministro, seguirá habiendo un déficit respecto a las presas".



Zona Norte

Se trata de una de las zonas dependientes de los regadíos, donde los subsistemas de Guadalteba, Almargen, Antequera, la cabecera del Guadalhorce, Fuente de Piedra o Archidona se están viendo afectados. Respecto a esta zona, ASAJA ha puesto en marcha las alegaciones correspondientes. "El problema que tenemos los regantes en la zona norte es que nos encontramos con un déficil hídrico que necesitamos que se compense de alguna manera".

Frente a ello, existe una medida para la mejora de los regadíos de la zona Norte, donde lo que se pretende es que reducir el uso de agua debido a los bajos niveles registrados en los acuíferos."Lo que planteamos desde la asociación es que se incluyan a parte de esos 5 hectómetros delimitados, unos 20 más para abastecer las explotaciones que ya cuentan con este tipo de agricultura, ya que no pueden decirnos que se va a recortar la concesión de agua y por otra parte, que no nos van a dar agua para compensar, algo que debería realizarse desde arriba, desde el Guadalquivir".

Uno de los productos que se vería más afectados sino se procede a desarrollar las medidas sería la aceituna de mesa, "un punto básico y esencial en la economía de la zona norte de la provincia".



Zona del Guadalhorce

Es una de las zonas regables que "se vería afectada en los próximos años sino se pone en marcha las medidas contempladas en el actual plan hidrológico". La corrección de vertidos salinos en el embalse del Guadalhorce, la mejora de la red de riegos antiguos del propio río, la desviación de la Encantada o el cubrimiento del canal principal de riesgos y abastecimiento de Málaga son algunas de las disposiciones que no han llegado a desarrollarse y que protagonizan parte de las alegaciones presentadas. "Hay partidas de mejora y modernización del Guadalhorce que directamente han sido descartadas por la administración desde 2015, a pesar de estar contempladas en el plan, por lo que es fundamental que se clarifiquen las intenciones".



Zona Axarquía

Actualmente, existe un proyecto sobre la eliminación de aterramientos en las presas de trasvase al embalse de La Viñuela, valorado en 600.000 euros para proceder a la limpieza de estas antes de 2021, una acción que Baldomero Bellido considera "imposible de ejecutar en tan poco tiempo".

Respecto a las dotaciones establecidas en el ciclo de planificación correspondiente al periodo 2015-2021, notifican que "se está regando prácticamente a la mitad de la capacidad, a pesar de que ya se emitió un informe por parte de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Agricultura y Pesca donde se estimaban los umbrales adecuados para estas zonas regables y no son los mismos".