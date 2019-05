"Bajo ningún concepto cesaré al concejal, eso va contra la presunción de inocencia"

­­Francisco de la Torre, actual alcalde de Málaga, ha logrado ampliar su representación en la corporación, sumando un nuevo concejal para el PP (son 14), y parece tener ante sí un nuevo mandato (la mayoría absoluta está en 16). Incombustible, dice tener ilusión para acabar este mandato y cree que si Cs apoyase al PSOE en la investidura tendría difícil explicárselo a su electorado.

Cassá dice tener una línea naranja para apoyar al equipo de gobierno, que no haya investigados en sus filas. ¿Estaría dispuesto a cesar a Francisco Pomares, el concejal que está ahora mismo investigado?

No, no, bajo ningún concepto. Porque eso va contra la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de nuestra Constitución y yo respeto los derechos fundamentales. Además porque no hay ninguna norma o ningún acuerdo hoy vigente que nos obligue a esa contradicción con los derechos fundamentales. El acuerdo que hay programático entre el PP y Cs para el Gobierno de Andalucía del año 19 obliga al Gobierno andaluz y a los locales, habla de imputación formal. Serán apartados cuando haya una imputación formal, no cuando haya una investigación formal, una investigación se provoca haciendo declaraciones, denuncias, con fundamento o sin él. Ante una situación de ruido mediático, permítame esa expresión, de creación de declaraciones de una comisión de investigación puedes crear un contexto en el que inevitablemente se llegue a la investigación, pero que el fiscal diga tengo información pero no completa, que el juez investigue y aclare, eso es lo que se está haciendo, ha visto que no hay materia ninguna en el caso de Teresa Porras, yo estoy convencido que no la hay en los otros dos casos que quedan, pero se han pedido una serie de documentos por parte del juez que hasta que estén no puede él terminar su tarea. En el fondo de la cuestión ha habido un comportamiento perfecto, no se ha tratado desde Urbanismo de hacer nada en contra de la lógica ni de las normas, sino todos los expedientes avanzando, inclusive en esto, poniendo más esmero y celo, que vayan más rápido que otros.

¿Cree que Cs puede tener miedo al abrazo del oso del PP si entra en el equipo de gobierno?

En la vida lo que hay que tener es una visión de sentido de servicio al interés de la ciudad, no estrategias de partido, esto va a depender de la reflexión que haga Cs a nivel nacional, y luego se hará a nivel regional, y habrá un diálogo de dos fuerzas, PP y Cs, que en nuestro caso es Ciudadanos con quien debemos hablar. De cara a la corporación que está terminando, y se lo dije a Cassá, hubiéramos preferido un gobierno de coalición, ellos tenían dos instrucciones a nivel nacional de hacer acuerdos de investidura, pero para la estabilidad del gobierno es mucho mayor con un gobierno de coalición, hubiera sido mejor para el avance de la ciudad. Hemos funcionado razonablemente bien, pero no 100% bien, uno aspira a la perfección. La gente espera de nosotros que le demos el mejor servicio posible, no que haya pérdida de tiempo a la hora de aprobar un presupuesto, dos años largos en la transformación de la zona de Hoyo de Esparteros por una postura difícilmente entendible de Cs, cuestiones de este tipo que en un gobierno de coalición no se hubieran dado.

¿Ha ganado las elecciones la marca Paco de la Torre o el PP?

Es una pregunta difícil de contestar. Si digo que ha sido Paco de la Torre parece que estoy presumiendo, que soy presuntuoso. Prefiero que esos análisis los hagan ustedes. Yo le digo los números que le he dicho, puede comprobarlo y de ahí saca las conclusiones. No tengo tiempo, porque habría que hacer comparaciones con otras ciudades, y no me corresponde a mí hacerlo, yo diría que hay una trasfondo que está ahí de una marca que tiene sus luces y sus sombras, más luces que sombras, y aporta lo que aporta, que es importante; y sobre ella, hemos aportado luego en el plano personal lo que nuestra gestión de estos años puede producir de convicción, ilusión, aplauso, opinión favorable, que como verás en los números descritos, vienen de todas las fuerzas políticas. Cuando algún vecino de Málaga me ha dicho «yo voto a otras fuerzas políticas», y me precisan, situadas a la izquierda, «pero lo he votado a usted en las municipales», siempre he sentido una sensación de responsabilidad y estímulo para hacer las cosas lo mejor posible. ¿Valoro más un voto que otro? No, valoro todos por igual, los que no son cercanos, que están en esa fidelidad y cercanía y que merecen un reconocimiento siempre, y los que son más lejanos también, que tiene el valor de que hacen esa reflexión de dar ese salto a apoyar... porque ven que nuestro compromiso con Málaga es verdad. Yo lo he puesto siempre por encima de mi propio partido, no me ha importado discutir con un ministro para lograr una solución mejor en la llegada del AVE soterrado a Málaga, etcétera... La Aduana para Málaga, la Agencia Europea del Medicamento, donde yo creo que es bueno para la ciudad, doy la batalla, le moleste a quien le moleste y pase lo que pase. Puedo ganar o no, hay de todo, la doy porque es mi obligación y eso la gente lo ha valorado. No lo hago porque sea rentable políticamente, sino porque es mi obligación como alcalde. Luego hay gente que lo sabe, se entera y lo tiene en cuenta.

¿Qué le parece la intención del PSOE de formar gobierno con los votos de Adelante Málaga y Cs en la investidura?

Es un poco difícil que eso se consiga. Si hubiera habido otros números... pero los números que ha habido no son para que se lo plantee. Cs lo tendría imposible de explicar a su electorado cuando la campaña en las municipales ha estado basada en distanciamiento respecto al PSOE, una crítica respecto a lo que el PSOE puede significar en estos momentos respecto en la política española. Yo creo que es difícil de entender y además con lo que podríamos llamar con la suma de IU y Podemos, Adelante Málaga, yo creo que no se va a dar. No tendría mucho sentido. Tiene bastante más lógica lo que estoy planteando por mi parte, ofrecer una estabilidad segura, lo otro no debe ofrecer mucha estabilidad si consiguiera eso, no podría ofrecerlo porque habría muchas contradicciones en su propio programa. Pero tampoco lo ha dicho con esa claridad. No ha dicho claramente que quiere que le voten, hablaba de abstención.

¿Qué le parece la retirada de Carmena?

La palabra pena no es la adecuada, pero tengo afecto, estuvo amable conmigo en la conversación que tuvimos en La Sexta hace pocas fechas. Y he tenido con ella más de un contacto en foros. Bueno, la recordaré y he querido hablar con ella esta mañana.

¿Ha podido hablar con ella?

No he podido, estaba reunida y no pudo ponerse, pero espero poder hacerlo para demostrarle mi simpatía y mi amistad con independencia de que ella haya tenido un resultado que no le va a permitir seguir en el gobierno de Madrid. Estoy convencido, por otra parte, de que el gobierno que salga en Madrid hará las cosas muy bien.

¿Tiene intención de agotar el mandato?

Sí, sí, si Dios quiere, estas cosas hay que decirlas siempre y más cuando se tienen más de 70 años.

¿Incluso de volver a liderar la candidatura?

Eso es más difícil. Mi mujer me ha dicho «no digas que dejas eso abierto», pero bueno ya sabe que siempre he dicho que es pronto para hablar de ello, dependerá de cómo me sienta, cómo esté de ánimo, de ilusión. Me siento bien de ilusión. No toca hablar de ello.