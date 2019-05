El Grupo Adictos al Alcohol Rehabilitados Andaluces y Familiares celebra su primer encuentro anual

El Colegio de Médicos de Málaga acogerá el próximo 30 de junio el primer encuentro del grupo Adictos al alcohol rehabilitados andaluces y familiares. Dicho grupo fue creado en facebook por el malagueño Javier Carrasco hace un año y en la actualidad cuenta con alrededor de 500 miembros, 100 de los cuales pertenecen a la provincia de Málaga.

A pesar de ser un grupo andaluz, también forman parte de él asociaciones que se encuentran fuera de la comunidad, incluso asociaciones sudamericanas.

Este grupo lo componen personas con problemas de adicción que se encuentran en rehabilitación. También están aquellos familiares y amigos que han sufrido los efectos de esta enfermedad en sus seres queridos y profesionales que se dedican al campo de las adicciones.

El evento se presenta como una novedad. "Es algo diferente, nuevo, algo que no estaba visto", señala Carrasco. "Hay personas que vienen de pueblos en los que no hay asociaciones de este tipo y no pueden permitirse venir a Málaga todos los días, por lo que este encuentro puede servirles de ayuda, ya que en él pueden contar sus vivencias y compartir sus casos".

Se trata de un grupo altruista cuya finalidad es la ayuda mutua. No hay jerarquías ni jefes, por lo que cada persona puede hablar de lo que le apetezca y quiera, siempre y cuando cumpla las normas establecidas y no salga de los límites.

El encuentro contará con un amplio programa de actividades que se irá desarrollando a lo largo del día. Javier Carrasco presidirá el encuentro dando la bienvenida a los asistentes las 10 de la mañana, para así continuar con una serie de charlas en las que se tratarán temas de vital importancia tales como el alcohol en los jóvenes, la motivación y la adicción a las nuevas tecnologías.A las 14:00h los asistentes que así lo deseen podrán disfrutar de un almuerzo, cuyo precio es de 20€. Tras la comida, varios invitados contarán sus experiencias a los presentes y justo después se procederá a la entrega de diplomas, la cual pondrá el broche final a este encuentro.