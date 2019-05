El tabaquismo es la principal causa evitable de muerte prematura

El viernes 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y los médicos recuerdan las consecuencias que tiene este hábito en nuestra salud que se posiciona como la causa principal evitable de muerte prematura al estar asociada a múltiples enfermedades.

El neumólogo y responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital Regional, Marcos García, expuso que el tabaco daña gran parte de los órganos del cuerpo y disminuye la salud en general. Una práctica que causa, en palabras del especialista, cánceres de pulmón, esófago, de pulmón, el más ligado a esta práctica; de laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cuello uterino, colon, recto y leucemia mieloide aguda. Una lista a la que se suman también los accidentes cerebrovasculares, enfermedades del corazón, aneurisma de la aorta, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, diabetes, osteoporosis, artritis reumatoide, degeneración macular relacionada con la edad y catarata.

El Hospital Regional celebra durante estos días la semana Sin Humo con diversas acciones para fomentar un estilo de vida saludable para pacientes, familiares y profesionales del centro y concienciar sobre las consecuencias de esta práctica no recomendable para todos. Y es que el tabaquismo, que también aumenta el riesgo de padecer neumonía o tuberculosis, afecta además a quienes lo rodean y lo consuman de manera pasiva. «La exposición al humo de trabajo ajeno, conocido como tabaquismo pasivo, causa un 30 por ciento de aumento en el riesgo de infarto y de cáncer de pulmón en los no fumadores», sentenció el neumólogo.

A nivel regional, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de fumadores hasta alcanzar el 24,23 por ciento, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) del ejercicio pasado. Solo por detrás de Extremadura y Región de Murcia, con el 25,6 por ciento cada una.

Un estudio que asegura que el 22,7 por ciento de la población fuma a diario y de cada diez fumadores más de la mitad (58,6 por ciento) son hombres y la franja de edad en la que más se fuma es la que abarca de los 25 a los 34 años. El dato es peor si se atiende a las estadísticas de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías, que eleva el porcentaje de fumadores entre la población española hasta el 30 por ciento. Aun así, los datos de la Encuesta Andaluza de Salud del periodo de entre 2011 y 2016 aseguran que el número de fumadores en Málaga se ha reducido un 7,6 por ciento.

«Cuanto antes dejas de fumar, más beneficios se obtienen» explico Marcos García. Un hábito que tiene efectos nocivos en la salud desde el primer momento. «No existe un grado de fumar que no cause daño. Fumar tan solo un cigarrillo diario toda la vida puede causar cánceres relacionados con fumar (pulmón, vejiga y páncreas) y muerte prematura. Incluso quienes fuman menos de 4 cigarrillos al día tienen un riesgo 5 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón. No existe un nivel seguro de consumo de tabaco», zanjó el especialista Marcos García.

En cuanto a todas las enfermedades asociadas al tabaquismo, el responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital Regional recuerda que «la curación de muchas de ellas va ligada directamente al cese de consumo de tabaco y su prevención va asociada tanto a no iniciarse en el consumo del tabaco como a abandonarlo lo antes posible».

Ante estos datos, el Hospital Regional de Málaga ha puesto en marcha varias actividades los próximos días que tienen como objetivo llamar a la acción con la puesta en marcha de «políticas eficaces» e implicar a las partes interesadas de múltiples sectores en las actividades de control del tabaquismo.