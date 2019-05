El alcalde espera cerrar el acuerdo con Cs lo antes posible

El alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado esta mañana que espera cerrar el acuerdo de gobierno con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga en un "tiempo irremediablemente corto, no alargar esto mucho". Y ha añadido: "Si ponemos el interés de Málaga por encima de cualquier estrategia personal o de partido...".

El regidor malagueño valoró las declaraciones de los dirigentes de Ciudadanos en el sentido de que el que vale para determinar si Cs se suma al gobierno de la ciudad es el acuerdo firmado entre PP y la formación naranja para el Ejecutivo andaluz y no el rubricado a nivel local en relación a si puede o no asumirse que haya ediles imputados o investigados, como ocurre en el caso del equipo de gobierno local por el caso Villas del Arenal. "Lógicamente un acuerdo establecido a nivel regional por dirigentes de más alto nivel que el provincial, reciente y para a obligar a enmarcar las colaboración de los dos partidos en el plan regional, en el plano municipal, hace que los acuerdos anteriores ya no tengan virtualidad y, por tanto, ya no haya ninguna duda de cómo hay que interpretar y aplicar el contenido del acuerdo del 19, despeja el camino y ya lo que queda es que el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento tome contacto con nosotros cuando tenga las instrucciones, el camino establecido desde Madrid", ha dicho.

Luego, ha explicado que Cs iba a tener reuniones a nivel nacional con el PP y después se hablará de Málaga, lo que se debe producir "hoy, mañana, pasado, no creo que sea más tarde desde el punto de vista de la dinámica o el calendario en el que estamos". El mismo lunes, agregó, llamó a Juan Cassá, portavoz de Cs en el Consistorio. "Parece natural una vez despejado el camino", ha declarado, "y si tiene qu edecir algo Madrid sobre este tema, que lo diga, me refiero al diálogo a nivel nacional, que debe existir ya desde ayer o, más concretamente, desde hoy a nivel de los dos partidos, espero noticias, que es en lo que quedó el señor Cassá conmigo, que una vez el camino establecido hablaríamos". "El señor Cassá prefiere tener claro el camino desde Madrid, esperamos que lo tenga", ha dicho, después de desvelar que ayer se cruzó dos mensajes con él.

En cuanto a la pregunta de si el edil investigado por Villas del Arenal, Francisco Pomares, se queda o se va, ha insistido: "No hay ninguna razón, sabe lo que dice el acuerdo del año 19, de enero, no afecta". Y ha incidido, a preguntas de los periodistas: "No es aplicable al concepto investigado". "No tengo interés por apurar los plazos, creo que es bueno despejar el camino y ponerse a hablar y cerrar el acuerdo no inmediatamente pero en un tiempo irremediablemente corto, no alargar esto muchos días. Si ponemos el interés de Málaga por encima de cualquier estrategia personal o de partido...".