Dos estudiantes malagueños, becados por la Caixa

Sus Majestades los Reyes de España presidieron este martes en CaixaForum Madrid la entrega de las becas de 'la Caixa' a los 120 candidatos seleccionados en la convocatoria del año 2018 para cursar estudios de posgrado en el extranjero, entre los que se encuentran dos malagueños: Esperanza Martín y Bernardino León.

Bernardino ha destinado su beca a la realización de un máster en Política, Violencia y Crimen en la University College London (UCL). Nacido en Atenas (1996), pasó su infancia en Málaga. Se graduó en Filosofía y Sociología por la Université Paris-Sorbonne- Paris IV y máster en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, donde se ha especializado en aproximaciones críticas a los estudios de conflicto y seguridad. Durante ese período pasa a formar parte del consejo editorial de la prestigiosa revista académica Millennium: Journal of International Studies. Ha ampliado su formación académica con una estancia de investigación en el think tank Delma Institute de Abu Dabi y con el curso Transdiciplinary Approaches to (In)security en el King's College of London.

Esperanza, por su parte, ha obtenido una beca con la que cursa un doctorado en Interpretación Piano en la Hochschule für Musik und Theater München (Alemania). Nacida en Vélez (1993) y graduada en Interpretación Piano por el Conservatorio Superior de Música de Aragón, ha ampliado su formación con la realización de un máster artístico por la Hochschule für Musik und Theater München, y con estudios en Santa María del Paular, la Escuela Presjovem y el festival Pianosfest in the Hamptons. Ha tocado tanto como solista como con orquesta y es muy activa en el ámbito de la música contemporánea, colaborando con el Ensemble Oktopus.

Se trata de la 37ª edición del programa, que se celebraba con un acto que contaba con la asistencia de Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España en funciones; Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria 'la Caixa', y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa'.