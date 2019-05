"Gracias al Buddy Program he hecho muy buenas amistades"

Charlamos con Ángel Ramos, estudiante de Arquitectura.

Ángel Ramos, estudiante de tercero de Arquitectura, lleva tres años participando en el Buddy Program y ha llegado a tener 'a su cargo' a varios estudiantes a la vez. Es todo un profesional de este programa, en el que participa por su interés en conocer a estudiantes de otros países y ayudarles a integrarse.

¿Por qué decidió apuntarse a este programa?

Me apunté al Buddy Program en principio porque yo me fui de Erasmus hace tres años y cuando llegué a Estonia me di cuenta de que no sabía dónde estaba el supermercado y me costaba un poco entender la ciudad. Por eso me apunté, para intentar ayudar y orientar a la gente que venga aquí. Aparte de la universidad, también les enseñamos las asociaciones que están encargadas de las actividades Erasmus, les decimos las opciones que hay para que ellos puedan ver la oferta de Málaga para ellos.

¿Qué es lo mejor de participar en este programa?

REl conocer gente de fuera que estudia lo mismo que yo, ver cómo la arquitectura se da en otros países, y sobre todo conocer a otras personas ya sean de Polonia, Costa Rica, Brasil, etc. Cómo estudian allí la arquitectura, cómo la ejercen... esos puntos me parecen bastante interesantes.

¿Qué ventajas tiene formar parte del Buddy Program?

Hay mucha gente que se apunta al Buddy Program por tener los dos créditos que te dan para asignaturas optativas y se desentienden de sus buddies, pero no es mi caso. Lo hago más por interés de conocer a gente y ayudarles un poco.

¿Están en contacto antes de que ellos vengan aquí?

Sí, normalmente nos los adjudican un mes antes de empezar el curso o así, aunque a veces se retrasan porque las solicitudes llegan más tarde o no hay mucha demanda, a veces te llega la semana de antes y ya no necesitan ayuda con el piso y con el papeleo; es más ayudarles aquí en la ciudad con lo que necesitan. Cuando una persona Erasmus tiene buddy tiene contacto con la gente de la ciudad porque muchas veces los Erasmus no se relacionan con la gente de aquí, simplemente van donde están las fiestas Erasmus y las actividades Erasmus.

¿Qué actividades realizan?

Los buddies los ayudamos con el papeleo, a encontrar piso y en general con cosas de la universidad; hacemos grupo con ellos. Yo intento introducirles mucho más, vienen a comer a mi casa, hacemos rutas por Málaga o damos una vuelta por el Centro. Colaboró mucho con Welcome to UMA, ellos sí que hacen un montón de actividades. Cada vez que cuelgan algo se lo paso a mis buddies, son actividades gratuitas que ofrece Welcome to UMA como visitar el Caminito del Rey, ir a Sevilla, a Córdoba, introducción a la cocina malagueña... tienen muchas actividades.

¿Por qué se lo recomendaría a otros alumnos?

Sobre todo, si se van a ir de Erasmus, para que empiecen a conocer cómo es la vida Erasmus o simplemente por mantener al final de la experiencia contacto con esas personas del extranjero, es muy bonito. Hay gente que se coge un buddy el año anterior porque el siguiente se van ellos de Erasmus y quieren tener un contacto si van a Polonia. Conocer cómo llevar el papeleo en el otro sitio... Hacerlo sólo por los créditos es algo muy material. Gracias a este programa he hecho muy buenas amistades y seguimos manteniendo el contacto.