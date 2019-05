Autodesguace CAT La mina amplía su maquinaria de descontaminación

El ritmo de trabajo de los últimos meses en el autodesguace CAT La Mina, ubicado en el polígono Guadalhorce, es frenético y para ello la empresa ha apostado por incluir nueva maquinaria de descontaminación, una inversión que agiliza los tiempos y hace el día a día más sencillo para sus trabajadores.

Con Carlos Ruiz y Miguel Ángel Escaño al frente de esta empresa que comenzó en 2010, la última apuesta para mejorar sus servicios ha sido incluir una máquina de descontaminación que realiza de manera automática la descontaminación completa del vehículo; saca el aceite, los líquidos catalizadores, los de freno o el anticongelante. Una fórmula que acorta los tiempos de trabajo, es más limpia y deja en mejores condiciones el vehículo. «Antes se hacía todo de manera rudimentaria. Esta maquina facilita nuestra labor, es mucho más rápido y limpio y le saca el máximo rendimiento a la descontaminación. No quedan residuos», explica Carlos Ruiz.

Además, la descontaminación también incluye una máquina que está pensada en exclusiva para cortar el catalizador de manera directa, una labor que hasta entonces dependía primero de desmontar el motor. «Se notan las ventajas, son demasiados coches los que tenemos para descontaminar».

Centrado en la adquisición de vehículo y venta posterior de piezas, Carlos Ruiz asegura que por norma general finales de años es la época de mayor trabajo. Sin embargo, desde que comenzaron las fiestas hasta ahora no ha bajado el ritmo. En lo que va de año llevan más de 700 vehículos y prevén que para finales de junio puedan rondar los 1.000 coches. Una cifra muy elevada para ser un semestre y que, si no cambia la tónica, será similar a la carga del pasado año cuando cerraron con cerca de 1.800 vehículos en sus instalaciones. Además, ofrecen el servicio de recogida de vehículo, un plus para los usuarios que quieren dejar su vehículo. «La mayoría de los vehículos vamos a recogerlos con la grúa, normalmente es al taller o al domicilio», sentencia Carlos Ruiz.

Zona de descontaminación del autodesguace CAT La Mina. Foto: Álex Zea

El vehículo que más impera en autodesguaces CAT La Mina es un coche antiguo, que data del año 2000, aunque también hay algunos bastante nuevos que acaban ahí por estar involucrados en algún accidente de tráfico y terminar siniestros.

Con un stock de unas 10.000 piezas, asegura que de un coche mínimo se aprovechan 10 piezas, una cifra que en muchos casos asciende hasta 30, según las condiciones en las que esté el vehículo. «Depende mucho del coche para saber qué se puede vender pero en el caso de los Volkswagen, fallan mucho la cerraduras eléctricas y es lo primero que se vende», explica uno de los socios de la empresa. La parte delantera del vehículo o aquellas piezas de uso diario como pueden ser las elevalunas e incluso las ruedas, si están bien, tienen una nueva vida y se venden.

Un servicio que ofrecen desde el principio y que quieren potenciar a medio plazo más aún en el ámbito digital. Para ello ya cuentan con la página web www.desguacelamina.com, a través de la cual reciben al día una decena de pedidos. Asimismo, suministran a los talleres que lo solicitan piezas a diario y cuentan con tres furgonetas de reparto diario que cubren la costa de Manilva a Almuñécar e interior de la ciudad.