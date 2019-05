Polémica por el reportaje de Chicote sobre la comida a los mayores de Málaga

Adelante Málaga, confluencia de IU y Podemos, ha pedido un mayor control de los menús que se sirven desde el Ayuntamiento de Málaga a los mayores a través de la Ley de Dependencia y además pedirá una comparecencia sobre el tema una vez que se constituya la nueva Corporación. El programa 'Te lo vas a Comer' de La Sexta emitió anoche un reportaje (grabado en el mes de diciembre) en el que el cocinero Alberto Chicote puso en evidencia las carencias del servicio. Actualmente lo presta la empresa Serunion, subcontratada por las concesionarias del servicio de ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de Málaga.



Las raciones insuficientes y la poca calidad de la comida fueron las principales quejas de los usuarios que aparecieron en el programa. Chicote se entrevistó con el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento, Raúl Jiménez, que alegó desconocer las críticas que se realizaban al servicio. El consistorio respondió a las quejas en un comunicado aludiendo a una encuesta de satisfacción realizada tras la grabación del programa y en la que algunos aspectos aprueban sin superar un 6. También informaron de una petición a la empresa para mejorar estas cuestiones, que se controlarán en el futuro con una nueva encuesta, pero no anunció controles directos del servicio.











"Nos parece muy preocupante que después de privatizar esta prestación y cinco meses después de conocer estas críticas, no se haya realizado un control de calidad de la comida que se sirve a estas personas", ha explicado el concejal electo de Adelante Málaga Eduardo Zorrilla. El edil ha pedido que se preste este servicio de manera pública. De hecho, en el mismo programa se mostraba la diferencia de calidad con una localidad en la que el propio consistorio presta el servicio, como es Jerez de la Frontera. "Esto demuestra una vez más que las subcontrataciones comportan un recorte en la calidad. Un servicio público sería más barato y se prestaría de una manera más satisfactoria", ha concluido Zorrilla que ha considerado que como mínimo en los pliegos deberían primar los aspectos de calidad y deberían controlarse más.



Respuesta del Ayuntamiento de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga insiste en que no tenía constancia de las protestas de los usuarios, tal y como explicó en la grabación del programa ¿Te lo vas a comer? de laSexta, y que ni los usuarios ni la empresa había remitido ninguna incidencia al Consistorio.

El servicio de comida al que aluden se presta en el marco de otro más amplio de 'Ayuda a domicilio a personas que tengan reconocida la situación de dependencia, que ofrece atención personal y doméstica. Cuando las personas usuarias tienen reconocidas una serie de horas en materia de ayuda a la dependencia, pueden conmutar parte de estas horas de asistencia y acompañamiento por menús, según relata en una nota de prensa, que afirma que "consistente en la entrega en su domicilio de comida previamente elaborada (...) se considerará que dos comidas servidas equivalen a una hora de atención del cómputo total de intensidad prescrita en la Resolución de la Junta de Andalucía".

De las 3.821 personas dependientes en alta que perciben este servicio a día de hoy en la ciudad de Málaga, 115 de ellas se acogen a la posibilidad de intercambiar horas por menús de comida. En la fecha en la que se grabó el programa (21 de diciembre de 2018), el número de personas que recibían ese servicio era de 41.

El pliego del servicio de ayuda a domicilio, que regula esta prestación, explica que es un servicio de titularidad pública que gestionan las corporaciones locales con recursos procedentes de la comunidad autónoma y que pueden gestionar directa o indirectamente (como es el caso de Málaga). El pasado mes de julio se adjudicó el servicio por importe total de 31.326.700 euros en seis lotes (atendiendo a la división territorial de la ciudad). Todas las empresas adjudicatarias subcontrataron a Serunion para la prestación del servicio de comida y reparto en domicilio.

Además, se realizan comisiones de seguimiento mensuales a las que acuden tanto la persona responsable del contrato como las empresas adjudicatarias. En ninguna de esas comisiones se puso de manifiesto que hubiera quejas por parte de las personas usuarias del servicio en relación a la variedad o calidad de los menús.

El día de la grabación de la entrevista emitida en el programa se ofrecieron los datos de la última encuesta de satisfacción de usuarios de los que el Ayuntamiento de Málaga disponía (son encuestas anuales), que arrojaba una "valoración global en función de la respuesta a sus expectativas" de 9 puntos sobre 10.

A raíz de la información facilitada por el programa, el Ayuntamiento contactó con la empresa y le instó a que realizara un cuestionario de satisfacción (estos se entregan anualmente, pero en este caso y a pesar de que comenzaron a prestar el servicio en agosto, se decidió realizar un cuestionario ex profeso). De dicho cuestionario, remitido a los 41 usuarios que tenía el servicio en la fecha indicada, se desprenden los siguientes resultados: Se preguntó por la puntualidad del reparto (8,46), la cantidad de la comida (6,20), su sabor (5,98), su variedad (5,90) y el trato del repartidor (8,54) y en todo caso los parámetros están por encima del aprobado. Al ser cuestionados sobre si les gustaría transmitir alguna sugerencia de mejora, más de la mitad (53,7%) no anotó nada.

Con independencia de la poca representatividad de las quejas sobre el total de usuarios encuestados, la empresa se comprometió tras realizar esta encuesta, a mejorar aquellos aspectos en los que la nota era más baja y hacer por tanto los correspondientes cambios en los menús. Esos cambios, de acuerdo a lo que la empresa ha trasladado al Ayuntamiento de Málaga, ya están implantándose y se realizará otra encuesta más adelante para verificar su implantación y volver a medir los niveles de satisfacción.