Experiencia convertida en empresa

Su agencia de intercambios de idiomas ha crecido abarcando no solo la oferta malagueña. Actualmente se ha posicionado entre una de las opciones más demandadas para aprender inglés tanto para niños que viajan solos o familias que quieren vivir una experiencia de este estilo.

Durante quince años estuvo María Granados trabajando para una agencia de intercambios idiomáticos, lo que hizo que tuviese claro a que quería dedicarse cuando rompió relación con la empresa donde trabajaba. Su intención era crear una compañía propia, por lo que decidió que la mejor manera para llevar a cabo esta idea era vivir ella misma y en compañía de sus hijas la experiencia de vivir en el extranjero, esta decisión fue la base de lo que a día de hoy a llegado a ser una empresa especializada en intercambios a Irlanda a nivel nacional.

Fue allí en Irlanda, mientras sus hijas iban al colegio y se formaban en el sistema educativo irlandés, cuando ella empezó creando las primeras bases de su empresa. «Pegué el salto y estoy muy contenta, la verdad es que me apasiona el trabajo y me está saliendo todo como yo quería enfocarlo», cuenta María Granados. Vio la experiencia en el extranjero como una oportunidad para emprender y no dudó en tantear el mercado, Granados visitó colegios, familias, agencias, etc. «Conozco las zonas, las he visto y eso creo que da seguridad a los padres a la hora de mandar a sus hijos a vivir una aventura como esta».

Estando allí comenzó a trabajar con algunos clientes, pero ahora su mercado se ha ampliado a nivel nacional no solo malagueño o andaluz, también tiene numerosos interesados en Madrid y otras partes del país. Algunos envían solo a sus hijos, otros van también con parte de la familia, casi siempre es uno de los padres, aunque ese modelo de negocio lo usan pocos usuarios de Hiya. A la hora de realizar estos movimientos a Irlanda con familia recomienda que sean «unos padres fuertes porque tienen que tirar de sus hijos, necesitan dominar un poco el idioma porque van a tener que solventar allí problemas, pero sobre todo que tengan ganas», Granados la califica como una idea muy positiva. María Granados considera que una experiencia en el extranjero es un complemento a nivel educativo para los niños.

Para más información sobre Hiya y los intercambios que ofrece podéis consultar su página web, www.hiya.es, o bien contactar mediante su correo electrónico info@hiya.es.