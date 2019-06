De la Torre reitera que acabará el mandato "si Dios quiere" y la salud no se lo impide

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha vuelto a dejar claro que "por supuesto" acabará el mandato 2019-2023 si la salud se lo permite, subrayando, en este sentido, su "pasión" por Málaga. Además, ha asegurado que la ciudad necesita "estabilidad y seguridad política, jurídica y cumplimiento de plazos en presupuesto, ordenanzas, etcétera" y para ello ha abogado por un gobierno de coalición con Ciudadanos, algo que ha calificado de "razonable y lógico".

De la Torre ha incidido, por tanto, en un gobierno de coalición con Cs --que ha obtenido dos ediles en las pasadas elecciones municipales, lo que daría mayoría absoluta junto con los 14 del PP-- y "luego ya los detalles y el reparto --de concejalías-- eso ya se verá".

También ha recordado, de igual modo, que hace cuatro años ya ofreció a la formación naranja un gobierno en coalición y "Cs no quiso" y prefirió un acuerdo de investidura, valorando que "ha funcionado bien pero en los últimos meses se han distanciado y lo han utilizado como han querido y eso perjudica a la ciudad".

De igual modo, De la Torre, en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, ha dejado claro que "por supuesto" acabará el mandato, asegurando que su compromiso son cuatro años "si Dios quiere y la salud me acompaña lo haré", reiterando que ya lo ha dicho siempre que le han hecho estas preguntas en comicios anteriores: "Siempre lo dije, que cumplo los cuatro años, es mi voluntad".

El alcalde en funciones ha aludido, en este punto, a "la pasión por impulsar Málaga". Es más, ha asegurado que "la tengo para estar estos cuatro años".

En este sentido, y en relación con la discrepancia de su familia para que no volviera a presentarse, De la Torre ha recordado que "hubo durante los últimos tiempos un cierto desacuerdo a que me presentara, pero superado ese tema mi mujer se ha alegrado, una sensación agridulce decía ella, pero le alegra que haya tenido la satisfacción de esa emocionante noche (electoral) y que me supone la posibilidad de seguir trabando por mi ciudad de una manera entregada y espero que exitosa".



PP



Por otro lado, tras recordar los inicios de su vida política y asegurar que "la autonomía que yo soñaba no es la que se ha hecho", ha sido cuestionado por qué el PP tiene que ser y qué debe hacer la formación 'popular' con Vox, asegurando: "Si hacemos bien las cosas desde el PP, si gobernamos con una orientación de servicio y siempre al bien común, al interés general, por encima del partido la gente eso lo reconoce".

A juicio de De la Torre, además, si se hace así "eso permitirá crecer al PP y ciertas formaciones que han salido de él a lo mejor van perdiendo su razón de ser y la razón de su existencia".

"Creo en un PP que pueda cubrir bien y atender posiciones a la derecha hacia el centro, centro, e, inclusive, centro izquierda. Un amplio espectro político y se puede hacer perfectamente desde la moderación y transmitir sensación de seguridad, de servir a España, y haciéndolo de una manera lo más perfecta posible, sirviendo a la gente, sobre todo a los que más lo necesitan, y al bien común, al interés general", ha concluido, dejando claro que tiene sobre todos los partidos "el máximo respeto y consideración".