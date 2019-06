Una encuesta y los debates, claves de campaña del PSOE

Los socialistas han cimentado su estrategia electoral, que les ha supuesto crecer más de 17.230 votos en relación a 2015, en un universo que desvelaba las principales preocupaciones de la ciudadanía, en los cara a cara con el alcalde, que según el partido, han ganado y en la creación de la marca Dani Pérez.

El PSOE en la capital, con la candidatura encabezada por Daniel Pérez, ha sido el otro gran triunfador de las elecciones junto al PP de Paco de la Torre. No en vano, los socialistas han obtenido 77.476 sufragios y 12 concejales, lo que supone 17.230 votos y tres ediles más que en 2015, respectivamente, lo que los socialistas leen en clave interna y externa: en relación a la primera, no hay duda de que Daniel Pérez volverá a ser el candidato en 2023 tras haberse construido un liderazgo férreo en los dos años de portavocía y con los resultados electorales; y, en relación a la segunda, avisan de que Paco de la Torre está a dos ediles de la mayoría absoluta, aunque intente pactar con los dos de ciudadanos (necesita 16 votos el sábado, 15 de junio, en la sesión de constitución del Ayuntamiento), mientras que Pérez cuenta con sus doce ediles, los tres de Adelante Málaga, que ha ofrecido su apoyo, lo que suma 15 concejales: si Cs se decanta por los socialistas, estarían gobernando, según explican.

«Hemos trabajado mucho la marca de Daniel Pérez relacionada, eso sí, con la del PSOE, y aumentando su liderazgo: los buenos resultados son por la victoria en los tres debates con el alcalde, los cara a cara, y porque teníamos una muestra, una encuesta muy amplia sobre muchas cuestiones, y en esos temas hemos incidido: nuestra campaña no es que haya sido creada al milímetro, sino que está pensada al milímetro, por eso ha salido tan bien», explican fuentes del PSOE, para recordar luego que IU y Podemos han dado «un cheque en blanco a Pérez», ofreciéndose incluso, a no entrar en el gobierno, si Cs apoya al líder socialista en la votación del 15 de junio. «Todavía puede haber cambio, el centro izquierda está a un voto de la alcaldía y el centro derecha, a dos. No tiramos la toalla», subrayan las fuentes.

También destacan que otra de las claves ha sido la presencia del candidato, que «ha estado muy involucrado en la coordinación de la campaña, ha estado mucho tiempo en la calle, centrados en las zonas preferentes del PSOE: hemos dado un mitin en cada barrio», dicen. «El mensaje del PP se ha centrado en decir que ellos han transformado la ciudad, pero más allá de eso hay 50.000 problemas como el Astoria, el Guadalmedina, o el conflicto de la Policía Local y los bomberos para los que no tienen respuestas: la Málaga actual está anclada en la primera década del nuevo siglo», defienden los socialistas, refiriéndose al mensaje central de campaña, que ha ido directa a la línea de flotación del PP: «Daniel Pérez va a ser alcalde: o el día 15 o en cuatro años». Por ello, se ha trabajado la imagen de fiabilidad y sentido común del candidato socialista, de forma que se le han dado esperanzas a los votantes en un cambio a mejor, pero teniendo en cuenta que Pérez es un camino seguro para encauzar esa metamorfosis urbana, explican.

«Nos hemos centrado en una serie de proyectos que la gente necesita, como asomar la ciudad al mar: les enseñamos a los malagueños el proyecto hecho, el presupuesto (plantean unir peatonalmente Larios, la Marina y el puerto, soterrando un pequeño tramo), todo trabajado y tres días después el PP presenta un mapa en el que muestra de dónde a dónde va a peatonalizar el paseo marítimo. Eso le quita seriedad a la propuesta popular, no se va a llevar a cabo en la vida, metiendo tuneladoras en el terreno freático y 200 millones de euros...», explican las fuentes, que destacan también, por ejemplo, el Bosque Urbano, del que ellos han mostrado infografías, «es un proyecto tangible». Y lo mismo ocurre con otro de sus caballos de batalla: las plusvalías por herencia. «En uno de los debates, el PP dijo que iba a quitarlas, pero lo que hicieron fue decir que habría que pagarlas al vender la vivienda, es decir, que se les prorroga la deuda».

La prueba de que la eficacia de la campaña socialista está fuera de toda duda no es sólo que hayan subido más de 17.000 votos en relación a 2015, sino que «el centro derecha, en realidad, no ha subido, lo que ha hecho el PP es quitarle electores a Ciudadanos y a Vox. El PSOE tiene 12 concejales, el PP sube uno; el gran ganador de la noche es Pérez, y es el que tiene posibilidades reales de ser alcalde». Ahora, esperan que Cs mueva ficha, dispuestos a dar la sorpresa.