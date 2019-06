Más de 600 estudiantes de Málaga ya tienen su carnet de emprendedor

Saber comunicar, tener iniciativa o ser innovador son algunas de las habilidades que debe tener un buen comercial. Unas cualidades que ya muestran Juan Pablo, Salva, Leo y Pedro, alumnos de 1º de ESO del IES Mayorazgo que este miércoles recorren el Palmeral del Muelle Uno a la caza de compradores para unas pulseras solares que cambian de color para que no se nos olvide protegernos del sol.

Su instituto es uno de los 54 centros educativos de toda la provincia que han expuesto sus proyectos en la undécima Feria de Emprendimiento Educativo en la que han participado 650 estudiantes Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que, por primera vez, han recibido el 'Carnet Emprendedor', una tarjeta personal e intransferible que busca generar una identidad propia como persona emprendedora, así como reconocer el talento emprendedor de estos jóvenes.

Así lo ha explicado Rosa Siles, gerente de Andalucía Emprende, que ha visitado los diferentes stands junto a la delegada de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Carmen Sánchez; el alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre; la delegada de Educación y Deporte, Mercedes García Paine; el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la CEM.

"Son la semilla del futuro de Andalucía", ha manifestado la gerente de Andalucía Emprende en referencia a los alrededor de 8.000 participantes en el Programa Innicia que culmina cada año con esta feria del emprendimiento que se celebra de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas.

"Estos niños le van a perder el miedo a crear una empresa, adquieren competencias que les van a servir para toda la vida", ha asegurado por su parte la delegada de Empleo. Y, desde luego, entusiasmo y no miedo es lo que derrochan los alumnos del IES Los Montecillos de Coín, que han traído a la capital no una sino varias miniempresas creadas durante este curso por estudiantes de 4 de la ESO y de 1º de Bachillerato.

Dulces para celiacos es lo que produce la firma Celicioso, mientras que Ecoabroad tiene como objetivo promover los productos del campo y que haya relevo generacional en las explotaciones agrarias. "Nos ayuda a ponernos en la piel de un empresario desde todos los puntos de vista", explica Isa Enríquez, que junto a su compañero Mohamed Sadik no duda en que lo más complicado es hacer las cuentas y lo más divertido buscar ideas de negocio.

Para el alcalde de Málaga, "la clave del desarrollo de un territorio, de la generación de riqueza y de empleo es tener muchas empresas, serán pequeñas al principio, pero algún día serán grandes. En cualquier caso la suma de muchas pymes en Europa es lo que hace el tejido económico potente del empleo más abundante en proporción al de aquí y ese retraso tenemos que recuperarlo".

Otra de las claves es la formación tecnológica de estos futuros empresarios y en esta Feria del Emprendimiento hay abundantes ejemplos de centros educativos que están apostando fuerte por ello. Uno de ellos es el CEIP San Sebastián de Archidona, que lleva ya tres años con la miniempresa Architec 3D.

En su stand pueden verse un par de las impresoras 3D que les permiten crear numerosos productos que tienen un uso real como las las carcasas decorativas para ocultar los sueros de los niños hospitalizados. Un objeto que hace más llevadero el tratamiento a los pequeños y que ya tienen en el Materno Infantil de Málaga y en otros centros de España.

El profesor Eusebio Córdoba destaca que la empresa permite a estos alumnos, de 5º de Primaria, tener mucha relación con el tejido social de Archidona a través de colaboraciones como el diseño de la mascota de la última edición de la Feria del Perro o el de las llaves del albergue del municipio.

Aunque si hablamos de tecnología y colaboración destacan otros dos centros, el CEIP Miguel Hernández de Almogía, un colegio rural con apenas unas veintena de alumnos, y el IES Campanillas, que han realizado conjuntamente el videojuego "Las históricas aventuras de Daniela", desde la creación del guión y diseño de los personajes hasta la programación o la grabación de las voces en varios idiomas.

Otro de los aspectos que subrayan los profesores es la motivación que este tipo de proyectos causa en el alumnado. Un objetivo que es muy importante en el Centro Específico de Educación Especial Dulce Nombre de María de Pedregalejo, donde el 90% de los estudiantes vienen de centros de protección de menores.

Los profesores Rocío Peláez y Diego Lozada explican que la empresa que han creado, Rompiendo barreras, les ha ayudado a crear en ellos mismos. "Es una manera atractiva de engancharse de nuevo a la educación", añaden. Y así lo corrobora Gabriel Durán, que ha sido el encargado de poner el nombre a la miniempresa.

Estos son algunos de los frutos del programa 'Innicia', promovido por la Junta de Andalucía, que está destinado a motivar al alumnado a emprender mediante el desarrollo de habilidades que combinan formación teórica y práctica en materia empresarial. Un total de 14.784 estudiantes procedentes de 74 centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de toda la provincia han participado en este programa durante el curso escolar 2018-2019

Concurso de video-experiencias

Las Ferias de Emprendimiento han contado este año con tres puntos: uno de información, donde el público asistente ha podido consultar la ubicación de las actividades y el desarrollo del evento; una zona de conocimiento, donde se han llevado a cabo ponencias motivadoras y se ha celebrado la segunda edición del concurso de video-experiencias 'Innicia 2019: Show what you do', con el que se ha reconocido el esfuerzo innovador del profesorado y el talento emprendedor del alumnado; y una zona expositiva, en la que se han mostrado los proyectos emprendedores.

La zona expositiva ha estado dividida en seis 'corners' temáticos: 'Empresa', en el que han estado los proyectos centrados en el ámbito productivo; 'Cambio Social', que ha acogido los proyectos que buscan dar soluciones a las necesidades de colectivos vulnerables, campañas de publicidad, mejoras de parques u ONG; y 'Medio Ambiente', donde han podido visitarse los proyectos relacionados con la conservación, el cuidado, la protección, la puesta en valor y el mantenimiento de los recursos medioambientales.

También ha contado con 'Es Femenino', que ha reunido los proyectos centrados en la mujer, haciendo hincapié en aquellos sectores más afectados por la brecha de género; 'EspectaCulArt', que ha congregado a los proyectos relacionados con el arte, la cultura, el espectáculo y la música, entre otros; y 'TEC', donde se han expuesto los proyectos que usan la tecnología más avanzada y que potencian las vocaciones STEAM en el alumnado.

A modo de continuidad, los estudiantes con alto potencial emprendedor que lo deseen podrán recibir próximamente, en cualquiera de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) que Andalucía Emprende tiene repartidos por toda la geografía andaluza, asesoramiento para las iniciativas presentadas en estos encuentros y ser acompañados en las diferentes instancias del proceso de convertir una idea en una oportunidad de negocio.