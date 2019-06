¿Cuánto y qué declaran nuestros diputados?

El Congreso publicó este jueves los haberes de los diputados. Una declaración de bienes que arroja notables diferencias y que dan una idea de cuáles son las circunstancias personales de cada uno. Los diputados malagueños desnudan sus cuentas y este es el resultado

Forma parte de la tradición. Rutina transparente. Cada vez que se constituye un institución pública en España, da igual de que ámbito, los políticos están obligados a hacer una declaración de bienes. Cartas boca arriba, este jueves, en el Congreso de los Diputados. Una mirada a las declaraciones entregadas por los diputados malagueños revela la diversidad que existe y permite intuir distintas situaciones de vida.

La cuenta corriente más abultada está a disposición de Pablo Montesinos. El periodista y cabeza de lista del PP, fichaje personal de Pablo Casado, acumula 157.599 euros en diversas cuentas que están a su titularidad. Su situación económica, se podría concluir, es holgada. No declara deudas. Tampoco propiedades y no tiene declarado coche propio. En relación a su labor como periodista, abonó 39.099 euros por IRPF. El socialista Ignacio López declaró unos ingresos por 40.590 euros. Dispone de una vivienda y deudas pendientes por un valor de 86.267 euros. Tiene un Hyundai i30 como vehículo. Alberto Garzón, de Unidas Podemos, declara tener tres viviendas (dos por herencia). En su cuenta corriente figuran 15.370 euros y un préstamo de 160.000 euros. Guillermo Díaz (Cs) tiene tres préstamos. Un debe de 448.743 euros. Cuenta con un plan de pensiones. Patricia Rueda (Vox) delcara ingresos por 59.908 euros. Tiene dos viviendas y una deuda de 378.267 euros. Conduce un BMW Z4.

Cuenta corriente: 3.100 eurosDeudas: 87.267 eurosCoche: Hyundai I30Vivienda: Apartamento en Málaga

Cuenta corriente: 157.599 eurosDeudas: no declaraCoche: no declaraVivienda: no declara vivienda en propiedad

Cuenta corriente: 15.370 eurosDeudas: 160.000 euros (hipoteca)Vivienda: Tres viviendas (dos por herencia)

Cuenta corriente: 6.553 eurosDeudas: 448.743 eurosVivienda: dos viviendas y un garaje; una de las viviendas se alquila

Cuenta corriente: 83.754 eurosDeudas: 378.267 eurosVivienda: dos viviendas en MálagaCoche: BMW Z4