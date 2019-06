Sergio Hijano sufrió una paraplejia irreversible hace diez años tras estrellarse con su moto de gran cilindrada contra una farola en Vélez-Málaga. Había bebido antes del accidente. Hoy, durante un par de horas, ha contado su experiencia a muchos de los conductores que, dentro de la campaña contra el consumo de alcohol y drogas al volante, fueron sometidos al test en la rotonda que hay junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. A Sergio le acompañaban Sebas Ortega, que hace un año sufrió graves lesiones medulares por una distracción cuando circulaba en su moto entre Campillos y Teba, y José Antonio Rueda, también motorista y cuyo accidente fue por un exceso de velocidad hace cuatro años.

Los tres repitieron a los conductores su historia una y otra vez y lo volverán a hacer las veces que haga falta. «Somos miembros de Aspaym y participamos todos los años en la campaña 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas'. Intentamos concienciarles de que en un segundo se puede perder la vida. Nosotros hemos tenido la suerte de que estamos aquí y podemos ayudar a otras personas para que esto no ocurra», explica Sergio, el más veterano de esta campaña de Tráfico. «Todos podemos sufrir un accidente. Cualquier despiste, exceso de velocidad o consumo de sustancias o alcohol puede acarrear trágicas consecuencias como a nosotros. Es una iniciativa importante porque los conductores pueden ver personas que han sufrido en sus propias carnes todo lo que la DGT quiere evitar», continuó su compañero José Antonio. Ortega, por su parte, se centró en las consecuencias del exceso de velocidad y las distracciones como el uso del móvil al volante: «Lo que queremos es que disminuyan tanto las víctimas mortales como todo tipo de accidentes».



La jefa provincial de Tráfico, Trinidad Hernández, confía en la eficacia de este tipo de campaña en la que los conductores, aunque no den positivo, ven las consecuencias directas del consumo de alcohol o drogas al volante. Hernández aseguró que la campaña, que arrancó el 3 de junio y finalizará el próximo lunes, implicará más controles de los habituales. «A cualquier hora y a cualquier lugar», añadió. En la misma línea intervino el jefe del subsector de Tráfico de la Guardia Civil, el capitán José Antonio Montes, quien insistió en que el objetivo no es multar, sino mentalizar y concienciar a los conductores sobre los efectos negativos del alcohol y las drogas. "El año anterior, según las estadísticas del Instituo de Toxicología y Ciencias Forenses, un tercio de los fallecidos en los accidentes mortales se produjeron con el alcohol o las drogas como causa directa o concurrente", explicó antes de añadir que el perfil del fallecido en la provincia por estos motivos es el de un varón de más de 40 años. Aunque Montes dijo que la percepción es que últimamente han descendido los positivos durante los fines de semana, sí incidió en que la mayoría de los casos por droga responden al consumo de cannabis, seguido de la cocaína.