Los vecinos de la zona Este tildan de "lamentable" que no se construya un Chare

Las reacciones de los vecinos de la zona Este y partidos políticos no se han hecho esperar tras anunciar ayer el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que se descarta la construcción de un Chare frente al proyecto del tercer hospital con 800 camas. Una decisión que el presidente de la federación de las asociaciones de vecinos Unidad, Ramón Carlos Morales, ha calificado como "lamentable" y que "es un claro ejemplo de cómo se utiliza la política en beneficio de un partido para partir de una pretendida ventaja en una campaña electoral".

La construcción de una infraestructura con especialidades en la zona Este de la ciudad es una de las grandes reclamaciones vecinales que suma años de quejas, manifestaciones y conversaciones para conseguir mejores prestaciones sanitarias ante el déficit que sufren. "Lo vieron necesario antes de las elecciones y ahora que han accedido al poder no interesa el Chare", ha expuesto Ramón Carlos Morales con respecto a la actual posición del PP en este asunto. "Apoyaron las reivindicaciones de los colectivos e incluso las concentraciones de los vecinos", ha recordado.

En cuanto a posibles concentraciones, el presidente de Unidad ha indicado que en un mes tienen asamblea de gestión y se abordará ese asunto aunque, en su opinión, los vecinos tendrían que movilizarse. Asimismo, sobre el estudio de ampliación del centro de salud de El Palo, Ramón Carlos Morales ha indicado: "Bienvenido todo lo que sean mejoras para el distrito o cualquier otro, me parece fenomenal, pero con esto no se cubren nuestras necesidades". Una ampliación que ven positiva pero insuficiente y ha recalcado: "No nos damos por satisfechos en ningún caso".

Adelante Málaga, la confluencia de IU y Podemos, se mantiene en una línea similar y ha exigido al PP que mantenga el compromiso con la construcción de una infraestructura hospitalaria. "Es una nueva muestra del cinismo del PP en Málaga. Después de haber exigido este equipamiento al anterior equipo de gobierno de la Junta en reiteradas ocasiones ahora que está en el Gobierno ya no lo consideran necesario", ha criticado el concejal electo Eduardo Zorrilla.

El partido ha recordado que esta reivindicación era de los sindicatos, vecinos y el Consejo Social de Málaga y que el debate estaba en estudiar si la infraestructura debía o no contar con camas hospitalarias. "El consejero de Salud no cree que hagan falta los dos equipamientos -tercer hospital y Chare-, pero nosotros creemos que hay que construir los dos. Y le pedimos al Partido Popular que sea coherente y siga manteniendo esta reivindicación", ha señalado Zorrilla.