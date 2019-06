De la Torre, optimista para llegar a un acuerdo de Gobierno con Cs

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha confirmado este lunes una primera reunión entre PP y Ciudadanos (Cs) para abordar un posible acuerdo de gobernabilidad en la capital y, aunque ha dicho que quiere ser cauto y no valorar nada hasta que se llegue a un pacto, se ha mostrado optimista. "Siempre he sido en estos temas optimista", ha afirmado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre si lo es más o menos que hace unos días. "Siempre he planteado las cosas en términos de que lo lógico es un gobierno de coalición", ha dicho.

De la Torre ha asegurado que la reunión ha tenido lugar en Málaga y han asistido varias personas pero no ha desvelado más del citado encuentro. "Hay un diálogo no de dos personas y en Málaga", ha resumido, al tiempo que ha vuelto a señalar que "mientras no haya acuerdo no tengo nada que decir".

Eso sí, ha dicho que él solo no se ha reunido con el concejal electo de Ciudadanos, Juan Cassá: "Ha habido más gente, de ambos partidos, pero no tengo nada que decir mientras no haya un acuerdo", precisando que de llegarse al mismo será antes del día 15, fecha de constitución de los ayuntamientos.

"Hace tiempo que dije que era bueno que los temas no se dejaran para el final y pudiera ser en torno en este fin de semana que ha pasado o en los primeros días de esta semana", ha recordado De la Torre, que ha precisado, de igual modo, que no hay fecha concreta para próximas reuniones.

En este punto, también sobre las exigencias de la formación naranja para llegar a un acuerdo, ha dejado claro que "mientras no haya un acuerdo sobre esta cuestión no tengo nada que decir". "No tengo nada que decir hasta que no haya un acuerdo", ha incidido el regidor en funciones las veces que ha sido cuestionado por los periodistas.

Por último, ha vuelto a reiterar que "nunca" ha puesto "líneas rojas para nada y en este tema tampoco las pongo, pero mientras no haya acuerdo no tengo nada que decir", ha concluido.