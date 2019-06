De la Torre no pone líneas rojas a Cs y es optimista de cara a un acuerdo

Las espadas siguen en todo lo alto en relación con el futuro gobierno del Ayuntamiento de Málaga, aunque ya hay una cosa clara: Ciudadanos y el PP están hablando, pero ya en la ciudad, después de los encuentros que han existido a nivel nacional y autonómico. La reunión fue el pasado fin de semana y se dialogó sobre la capital, en clave malagueña, que es, al fin y al cabo, lo que interesa a los que votaron aquí, aunque es evidente que en el tablero de juego han entrado en el mercadeo otros pactos de gobierno e investidura en todo el país. El alcalde, Francisco de la Torre, tiene ahora mismo 14 votos asegurados, los del PP, y quiere los dos de Ciudadanos, liderados por Juan Cassá, que guarda un prudente silencio. Este fin de semana hablaron, pero no ellos dos solos, aunque el regidor quiso guardar ayer silencio sobre lo que se habló en el encuentro y sobre quiénes los acompañaron. Eso sí, dijo que no le pone líneas rojas a las aspiraciones naranjas y ve con optimismo un posible ejecutivo local de coalición.

Así, el regidor malagueño confirmó la reunión, se mostró optimista pero muy cauto en cuanto a los términos de lo que se trató en ese encuentro. «Siempre he sido optimista en estos temas», dijo el regidor a preguntas de los periodistas. «Siempre he planteado las cosas en términos de que lo lógico es un gobierno de coalición», explicó.

De la Torre quiso confirmar que la reunión tuvo lugar en Málaga y que asistieron a ella dirigentes de ambos partidos, no sólo Cassá y él, pero no desveló nombres. «Hay un diálogo, no de dos personas y en Málaga», precisó, para insistir luego en que «mientras no haya acuerdo no tengo nada que decir», frase que repitió en varias ocasiones pese a los intentos de los periodistas por concretar las circunstancias del diálogo que hay entre bambalinas.

Eso sí, precisó que él sólo no se ha reunido con el portavoz y concejal de Ciudadanos, Juan Cassá. «Ha habido más gente –de ambos partidos– pero no tengo nada que decir mientras no haya un acuerdo», aunque sí declaró que el pacto tendrá que estar, evidentemente, antes del 15 de junio, sábado, día de la constitución de la corporación municipal. «Hace tiempo que dije que era bueno que los temas no se dejaran para el final y pudiera ser en torno a este fin de semana que ha pasado o en los primeros días de esta semana», recordó De la Torre, que precisó, de igual modo, que no hay fecha concreta para próximas reuniones. No quiso entrar en las exigencias de la formación naranja, aunque sí reiteró que nunca «ha puesto líneas rojas para nada y en este tema tampoco las pongo», concluyó el regidor.