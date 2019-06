Denuncian el uso de un herbicida que podría ser dañino para la salud

La edil socialista Begoña Medina ha enviado un escrito al equipo de gobierno, en virtud de lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP), en el que pide información sobre si la empresa Conacón, adjudicataria del servicio de parques y jardines en el distrito Teatinos-Universidad, ha empleado un producto químico en un alcorque de la calle Mefistófeles, después de haber accedido la concejala a un análisis que revela una concentración del 29% de oxifluorfén, que entraña cierto riesgo para la salud.

«Según el pliego de prescripciones técnicas para la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario, zonas forestales, parques infantiles y aparatos biosaludables e infraestructuras hidráulicas, en su artículo 7.4.6.2., Escarda química, recoge que 'queda expresamente prohibido el empleo de formulados químicos para el control de malas hierbas en alcorques», lo que también se recogería, siempre según el escrito de la concejala electa, en el artículo «7.4.1.1., Reposición y nuevas plantaciones que tienen que cumplir las empresas adjudicatarias del servicio que comenzaron a realizar en septiembre de 2017».

Y pregunta la edil en el documento, fechado el 10 de junio: «¿Tienen conocimiento de que la empresa Conacón, adjudicataria del servicio del distrito Teatinos-Universidad, en calle Mefistófeles, está incumpliendo el artículo 7.4.6.2: 'Queda expresamente prohibido el empleo de formulados químicos para el control de malas hierbas el alcorques?». También pregunta si los responsables del Área de Sostenibilidad Medioambiental tienen constancia de que se estaría incumpliendo otro de los artículos relativos a la reposición y nuevas plantaciones en una de las medianas de la misma vía, además de interesarse sobre si se le han retenido certificaciones a la compañía por incumplimiento del pliego del servicio de parques y jardines y, si la respuesta es afirmativa, «¿cuántas han sido, en qué fecha, con qué importe y qué calles?».

Begoña Medina explicó a este periódico que el producto químico en cuestión es «oxifluorfén» y recordó que, según una analítica a la que han tenido acceso, se ha encontrado en una concentración del 29% en un determinado alcorque de la calle Mefistófeles. «La empresa, en vez de limpiar las malas hierbas, prefiere hacerlo de forma más cómoda con un producto químico que quema la planta, la mala hierba, una actuación que no debe hacerse y que está prohibida. Deben limpiarse las malas hierbas, no aplicar este producto, que puede tener consecuencias para la salud, por eso he escrito al equipo de gobierno, en virtud del artículo 16, con el fin de conocer si saben que se está haciendo esta práctica», explicó. Medina indicó que también ha habido problemas en Palma-Palmilla con la misma compañía.

En una ficha de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se analiza un producto con otra marca comercial pero que lleva incorporado, en un 48%, oxifluorfén. Así, se aconseja su uso profesional en lugares no destinados al público en general y tampoco está autorizado para jardinería exterior doméstica. Así, en el apartado de clasificaciones y etiquetado de la ficha, la carcinogenicidad es de categoría dos, de forma que «se sospecha que provoca cáncer» y, junto a otros componentes, puede causar una reacción alérgica.