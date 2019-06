Parques y Jardines rechaza que se use un producto peligroso en Teatinos

El PSOE ha denunciado hoy que la empresa adjudicararia del servicio de parques y jardines de Teatinos, Conacón, ha usado el producto químico oxifluorfén para luchar contra las malas hierbas, al menos en un alcorque de calle Mefistófeles, según revela un análisis al que ha tenido acceso la concejala socialista Begoña Medina. Sin embargo, el director del Área de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, ha negado esta misma mañana que se haya usado este producto en ningún momento.

Es más, ha precisado que se han hecho diversas gestiones con la concesionaria y esta no cuenta entre sus productos con este formulado químico, por lo que, ha insistido Gutiérrez del Álamo, nunca se ha usado. "Nosotros sólo usamos los productos químicos aprobados en el Real Decreto, que se actualiza cada semana, y lo miramos constantemente. No lo hemos usado en la vida. Otra cosa es que un privado haya arrojado allí algún producto o, tal vez, un cubo de agua tras haber fregado el suelo, pero nosotros no hemos usado, repito, este producto nunca", ha advertido. Así, Gutiérrez del Álamo ha hablado hoy con la concejala socialista sobre el asunto y ha afirmado que va a brindarles toda la información de la que dispone, además de abrir una investigación al respecto.

El análisis del PSOE revela que el producto se hallaba en una proporción del 29% presente en ese alcorque, por lo que ha remitido un escrito al alcalde en el que afirman: "Según el pliego de prescripciones técnicas para la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario, zonas forestales, parques infantiles y aparatos biosaludables e infraestructuras hidráulicas, en su artículo 7.4.6.2., Escarda química, recoge que queda 'expresamente prohibido el empleo de formulados químicos para el control de malas hierbas en alcorques", lo que también se recogería, según el escrito de la concejala electa, en el artículo "7.4.1.1., Reposición y nuevas plantaciones que tienen que cumplir las empresas adjudicatarias del servicio que comenzaron a realizar el mismo en septiembre de 2017".

Y pregunta la edil en el documento, fechado el 10 de junio: "¿Tienen conocimiento de que la empresa Conacón, adjudicataria del servicio del distrito Teatinos-Universidad, en calle Mefistófeles, está incumpliendo el artículo 7.4.6.2: 'Queda expresamente prohibido el empleo de formulados químicos para el control de malas hierbas en alcorques?". También pregunta si los responsables del Área de Sostenibilidad Medioambiental tienen constancia de que se estaría incumpliendo otro de los artículos relativos a la reposición y nuevas plantaciones en una de las medianas de la misma vía, además de interesarse sobre si se le han retenido certificaciones a la compaía por incumplimiento del pliego del servicio y, si la respuesta es afirmativa, "¿cuántas han sido, en qué fecha, con qué importe y qué calles?".

Medina explicó a este periódico que el producto químico "oxifluorfén" y recordó que, según una analítica a la que ha tenido acceso, se ha encontrado en una concentración del "29% de un determinado alcorque de Mefistófeles. "La empresa, en vez de limpiar las malas hierbas, prefiere hacerlo de forma más cómoda con un producto químico que quema la planta, la mala hierba, una actuación que no debe hacerse y que está prohibida. Deben limpiarse las malas hierbas, no aplicar ese producto, que puede tener consecuencias para la salud", indicó, de ahí que haya decidido enviar el escrito según el artículo 16 del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP).

Según una ficha del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el producto, bajo determinadas características de aplicación, puede producir cáncer y, en unión a otros formulados químicos, irritaciones cutáneas, entre otros males.