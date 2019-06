Tres años después de la creación de Jusapol, la asociación que lucha por conseguir la equiparación salarial de la Policía Nacional respecto a los cuerpos autonómicos y policías locales, el revolucionario movimiento se enfrenta a un momento decisivo. Ignorados por los dos últimos ministros del Interior después de protagonizar manifestaciones históricas por toda España, la organización se vio obligada el año pasado a crear el sindicato Jupol para intentar acceder y hacerse oír en el Consejo de Policía, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 19 de junio. Tras convertirse en el sindicato con más afiliados de la Policía Nacional del país en un tiempo récord, Jupol se ve con muchas posibilidades de entrar en el Consejo.

«La Policía Nacional se juega mucho el próximo miércoles», asegura el secretario general de Jupol Málaga, Miguel Millán. «Nos jugamos un futuro digno, donde la prioridad es recuperar la dignidad profesional», insiste antes de recordar que todo pasa «por conseguir la equiparación salarial real, no el acuerdo que firmaron los sindicatos tradicionales, que se ha demostrado que es insuficiente». Millán espera que las elecciones al Consejo supongan un antes y un después en el cuerpo: «Llevamos treinta años sin evolucionar por culpa de un sindicalismo egoísta. Sólo se ha conseguido algo cuando apareció Jusapol y los sindicatos tradicionales han intentado apuntarse el tanto sin éxito. Pero tenemos que seguir trabajando para que la mejor policía del mundo deje de ser la peor pagada; para que todos los compañeros puedan llegar a final de mes; para que no tengan que usar el navegador de su propio teléfono para un servicio policial; o que no tengan que comprarse un chaleco antibalas o la funda de la pistola antihurto con su dinero porque la administración no tiene dinero».