La acera de Hacienda del Puente de Tetuán se abre para el peatón

El avance de las obras del Metro de Málaga puestas en marcha por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, ha permitido este miércoles proceder a la apertura de un itinerario peatonal entre la Avenida de Andalucía y la Alameda Principal, a través del tablero norte del puente de Tetuán ya reconstruido. Con esta conexión, se restituye el acceso natural que conectaba este punto neurálgico de la ciudad con el resto del entorno.

El pasillo peatonal consta de cinco metros de anchura y 85 de largo, y está delimitado con medidas de seguridad vial y de accesibilidad como por ejemplo, la instalación de una rampa provisional de acceso en el lado este del puente, desde la acera norte de la Alameda Principal, y se han puesto vallas de obras a ambos lados del pasillo, revestidas con la imagen de la campaña municipal de promoción del comercio en esta zona, bajo el eslogan 'Abierto por Obras, la Alameda más viva que nunca', con la que el consistorio pretende reactivar la actividad de los comercios de la zona, después de sufrir años de pérdidas.

El itinerario del pasillo discurre entre la acera norte de la Alameda donde se concentran los establecimientos comerciales y la calle nazareno del Paso, en el lado oeste del puente, donde se encuentra el edificio de Hacienda. Se trata de una de las medidas para facilitar la circulación hacia el centro de la ciudad y aumentar el flujo en la zona comercial hasta que se finalicen las obras ya no sólo del metro, las cuales aún no cuentan con fecha de fin, sino la peatonalización de la propia vía. "Es difícil tener un compromiso de fecha y no queremos comprometernos con una fecha de apertura y finalización, sino con el compromiso de avanzar.

La prioridad de este nuevo gobierno andaluz es acelerar al máximo esta obra y desde el principio hemos conseguido superar hitos hasta llegar al día de hoy y ver cómo avanzan a la velocidad que se merece", ha destacado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha visitado hoy, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, esta zona de obras del metro. Francisco de la Torre también se ha referido a esta incertidumbre aún presente en las actuaciones finales del metropolitano recordando que "estás obras han estado paradas muchos años, por lo que hay que aportarles una velocidad de crucero en la medida de lo posible, que permita ir recuperando una cierta normalidad en el centro de la ciudad".

La habilitación de este pasillo peatonal y otras medidas anteriores, como la reapertura al tráfico de la calle Manuel José García Caparrós, bajo el puente de Tetuán, la recuperación de la glorieta y entorno de la Plaza de la Solidaridad, la incorporación de un pasillo peatonal en la intersección entre la calle Torregorda y la Alameda, o el mantenimiento del tráfico en Nazareno del Paso, en simultáneo a la ejecución de las pantallas han sido las últimas actuaciones que han permitido acelerar el proyecto.