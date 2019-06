La Diputación de Málaga cumple el 72,5% de sus compromisos de calidad

La Diputación de Málaga ha realizado un análisis de los 223 compromisos de calidad establecidos con la ciudadanía, las asociaciones, las empresas y los municipios durante 2018, que arroja que se han cumplido el 72,5 por ciento de esos compromisos.

En concreto, esto supone una mejora de 1,5 puntos respecto al resultado obtenido en 2017. Solo el 15 por ciento de los compromisos establecidos para el año pasado no se han alcanzado, lo que supone un leve descenso respecto a 2017, han informado desde la Diputación a través de un comunicado.

Otro de los resultados obtenidos es que el 12 por ciento de los compromisos de calidad no han podido medirse, ya que los datos necesarios para ello no se encontraban disponibles. También este caso se han mejorado los resultados de 2017, ya que entonces no fue posible medir el 15 por ciento de los compromisos.

En total, se han analizado los compromisos fijados en 125 servicios que ofrece la institución provincial a través de las cartas de servicios.

Estas constituyen una herramienta muy valiosa en el ámbito de la transparencia para la gestión pública de instituciones, como la Diputación de Málaga, que apuestan por la calidad de sus servicios. En este sentido, el seguimiento del cumplimiento de esos compromisos es básico para lograr la mejora continua del funcionamiento de la institución provincial.

Por otro lado, han precisado que casi todas las áreas que disponen de cartas de servicios han mejorado los resultados en relación a 2017. Se han cumplido el cien por cien de los objetivos en aspectos como la información, valoración y asesoramiento sobre recursos que ofrecen los Servicios Sociales Comunitarios, la asistencia a mayores y a personas con discapacidad, los plazos para el pago de la ayuda a domicilio, las actividades y los proyectos de La Noria, y el porcentaje de tramitación telemática de las solicitudes de atención a la ciudadanía.

También han logrado los estándares marcados para la asistencia a entidades locales en materia jurídica, técnica, económica, informática, así como en recursos humanos, políticas de igualdad y planes de seguridad.

De igual modo, han precisado que se han obtenido los máximos niveles de satisfacción en el desarrollo de actividades deportivas para adultos y mayores, escuelas deportivas municipales y circuitos deportivos provinciales.

Asimismo, han conseguido resultados por encima de los esperados en indicadores como las acciones promocionales de Sabor a Málaga --se han desarrollado 90--, el número de personas asesoradas para mejorar su empleabilidad --634--, y el número de empresarios que realizan acciones formativas --252--.

Las cartas de servicios que se han situado por encima de la media del 72,5 por ciento de cumplimiento de los compromisos de calidad han sido las de La Noria, Igualdad de Género, Centro Provincial de Tratamiento de Adicciones, Bienestar Comunitario, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Educación, Deportes, Juventud, Nuevas Tecnologías, Empleo, Archivo General, Centros Asistenciales, Recursos Europeos, Información Territorial, Asistencia y Cooperación y Administración Electrónica.

Las áreas de gestión interna que prestan servicio al resto de unidades administrativas de la Diputación no se han incluido en esta primera fase de desarrollo de Carta de Servicios, como son los casos de Secretaría General, Intervención, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, entre otras.

Las cartas de servicios son fruto del trabajo en equipo del personal de todas las unidades administrativas, coordinadas por la delegación de Gobierno Abierto, Transparencia, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales.

La institución provincial, en su apuesta por el buen gobierno y la transparencia en la institución, inició su andadura en la elaboración de las cartas de servicios, no solo de los que presta el ente provincial sino que también ha ofrecido a los ayuntamientos de la provincia, a través del Plan de Asistencia y Cooperación, el apoyo necesario para que desarrollen su Carta Municipal de Servicios. Actualmente, la Diputación ha desarrollado estas herramientas en una veintena de municipios.