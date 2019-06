Un español hace turismo nacional

De los millones de personas –millón más o millón menos– que en época estival deciden viajar por mor de cambiar de aires y hacer turismo como uno más, me fijo en concreto en un individuo cuyo nombre y profesión desconozco porque no me he entretenido en buscarlo por internet o mediante un 'uasar' (que es como decimos en español WhatsApp) que es un recurso que según un estudio de demoscópicos más o menos fiable, utilizan cada día 27.393.212 de españoles.

A través de una Travel Agency (agencia de viajes) eligió entre miles de ofertas para disfrutar de unas vacaciones en ciudades de los cinco continentes, por eso de llevar la contraria a la mayoría absoluta de los españoles, una ciudad española porque, pensó, que era mejor perderse por la vieja piel de toro por donde se esparcen iglesias románicas, castillos, y fortalezas, que ir a New Zealand (Nueva Zelanda) y ver cómo bailan los maoríes tatuados o a Australia, que también está muy lejos, para contemplar in situ el auditorio de Sidney construido en el puerto, asistir a una carrera de canguros, a una exhibición de lanzamientos de boomerang (bumerán en español) que ya ha visto en los programas de todas las televisiones y darse de cara con ruidosos grupos de turistas de su misma nacionalidad –españoles- cantando bulerías, tocando las palmas con acompañamiento de olés y finalizando con la juerga entonando «Que viva España...» que ya cantó hace medio siglo Manolo Escobar y que forma parte de nuestro acerbo cultural.

La Travel incluyó en el paquete del programa contratado su recogida a domicilio para trasladarlo a la estación del AVE donde se iniciaba el Tour (la vuelta). Cuando se dirigió al taxista, nada más pronunciar la palabra taxi, el conductor le rectificó: «Taxi, no; Uber». En el AVE, con viajeros de todas las nacionalidades conocidas y desconocidas para él, gozó de un discreto silencio porque todo el personal viajero estaba ensimismado en las maquinitas y tablets (tabletas), salvo algún prepotente que a grito pelado le decía a su mujer que no se olvidara de llamar al fontanero para que reparara una salida de agua descubierta en la secadora.

Fue recogido en la estación por un Uber, que resultó que no era Uber, sino Cyber.

En un lujoso bus (autocar en español), rodeado de japoneses o chinos porque no supo distinguirlos por sus facciones y menos por su habla, llegó al primer destino, una ciudad de la vieja e inmortal Castilla, cuna de héroes, poetas y conquistadores, descubridores y matamoros (magrebíes).

Al llegar al alojamiento asignado, contagiado por el palabrerío británico, al cruzarse en el pasillo con una mujer que supuso era la encargada del arreglo de las habitaciones, reposición de toallas y otras atenciones, al dirigirse a ella para que le explicara cómo se abría la habitación porque en lugar de llave en la recepción le habían entregado una tarjeta magnética como las que tenía para sacar dinero del banco o para pagar en el restaurante, le preguntó ¿es usted la keeper? Y la señora muy en su papel le respodió: Soy camarera de piso, me llamo Asunción y me conocen por Asun.

Al día siguiente, en el hall (vestíbulo), después de haber reparado fuerzas en el buffet (bar), se incorporó al grupo de turistas que había adquirido el mismo paquete; entre ellos, el personaje de esta historia, para no desentonar, había elegido el ropaje adecuado para la ocasión: gorra con visera hacia atrás, un cayado para ayudarse en posibles desniveles, un catalejo, botas camperas y una cantimplora con agua mineral, amén de un teléfono móvil de los que hacen fotografías.

Una señorita muy pizpireta, con uniforme de azafata de tierra, tras un good morning (buenos días) dirigido a los congregados, pronunció unas palabras en inglés que no entendió, y menos cuando algunos de los presentes formularon preguntas que tampoco comprendió.

Cuando terminó la charla e hizo señal para que le siguieran, el protagonista del relato le preguntó en español a la azafata o guía qué había dicho. La respuesta fue muy profesional: es que el grupo es Anglo-Saxon (anglosajón).

Le aclaró que él no sabía inglés; quizá un poco de francés cuando estudió bachillerato. Ella se excusó: I'm sorry (lo siento). Pero la excursión será solo en inglés. Insistió: ¿Es que no hay un guía en español? Replicó: No. I'm sorry.

Y se quedó a dos velas, en inglés, más o menos, to be astonished. Ya reclamaría el fallo en la Travel Agency.

Visita al dolmen de Menga, en Antequera.

Por su cuenta y riesgo



Decidió hacer la visita por su cuenta valiéndose del plano de la ciudad que le facilitó el receptionist (el recepcinista) y por su cuenta y riesgo empezó la visita a la ciudad. En el plano vio un círculo rojo no lejos de donde se encontraba, y como no era tonto, supo llegar al punto señalado, un pedrusco que según el texto del libro «Conozca la ciudad», pertenecía al neolítico superior y que representaba la cabeza de un homínido de la civilización no sé cuantos.

Le hizo una foto para podérsela enseñar a los amigos y no a su mujer de la que se había separado después de veintitrés años de matrimonio por una discusión sobre la machista costumbre de utilizar cuando se la presentaba a otras personas con la frase hecha de «te presento a mi mujer». «Yo no soy tu mujer –le reprobaba–; me presentas con mi nombre y apellido, nada de 'mi mujer' porque yo no soy tuya, como el apartamento de la urbanización Sol de Tarde». Total, que se acabó el machismo y el matrimonio. Para redondear los motivos del divorcio le espetó: «Me voy apuntar al PSOE o Podemos, donde la mujer manda».

Dejó el pedrusco y siguió el lento caminar por las calles de la ciudad en las que paseaban preferentemente personas de la tercera edad con bastón y perro meneando la cola y dejando cagaditas al pie de cada árbol, arbusto y un alcorque en el que hubo en 1940 una acacia que se secó.

Descubrió no lejos de donde se encontraba un grupo numeroso de personas. Pensó que se trataba de una manifestación contra las corridas de toros o un escrache a un político deshonesto que cargó en las cuentas públicas la compra de un bolígrafo Bic.

Al llegar descubrió que ni lo uno ni lo otro: era un grupo de turistas japoneses fotografiando desde todos los ángulos posibles un burro enjaezado, un souvenir (recuerdo) de la España tradicional apegada a las arcaicas costumbres de la Edad Media.

Como había heredado de sus abuelos la consuetudinaria tradición de tomarse un café a las once en punto de la mañana, buscó un café o cafetería para no quebrar la costumbre. Después de revisar los bajos de los edificios de la calle en la que se encontraba –calle de la Constitución– y no encontrar ningún rótulo informativo localizó en una plaza cercana –plaza de la Memoria Histórica– un establecimiento en el que rezaba el rótulo Pub (bar) donde en un ambiente español pudo tomarse un carajillo como el que tomaba en su tierra los días de frío. Para distraer a la clientela en un televisor de no sé cuántas pulgadas, se pasaba el viejo vídeo de la victoria España sobre Malta en el año de la pera por 12-1.

Cruceristas por el Centro de Málaga.

Fiesta típica



Abandonada la ciudad de la España profunda, el autobús llevó a los turistas del grupo a un pequeño pueblo que estaba celebrando las fiestas típicas que según la tradición se remontaba al año 1619 aunque no existían documentos fidedignos de su existencia.

Los festejos, según el prospecto facilitado con textos en varios idiomas –incluido el chino–, culminaban con el lanzamiento desde el campanario de la iglesia parroquial de San Emeterio, levantada sobre una mezquita en 1734, de una cabra de la raza sureña.

Los mozos, al despanzurrarse el animal, se lanzaban en tromba para conseguir un cuerno del occiso. Pero desde hacía varios años la costumbre se prohibió por la autoridad competente al ser considerada como vejatoria para los animales. La reacción del pueblo, al ser privado de su tradición milenaria, el primer año de la prohibición acabó en tragedia: a falta de la cabra, los mozos que subieron al campanario de San Emeterio, arrojaron a la fuerza, al alcalde que presidía la corporación desde la época de Franco.

Desde entonces nadie quiere ser alcalde, y la corporación la preside desde entonces el primer teniente alcalde.

Cuando el turista regresó y pidió el libro de reclamaciones parar expresar su disgusto por la falta de un guía de habla española, el public relations (relaciones públicas), para evitar la denuncia, le regaló un bono para un viaje en avión de una compañía Low Cost (bajo costo) a Letonia con salida del aeropuerto de Córdoba a las 5 AM (cinco de la madrugada).