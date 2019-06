CCOO teme la saturación del área de Traumatología del Regional este verano

La planta de Traumatología del Hospital Regional es una de las que más sufre la falta de camas en el resto del centro y la situación es grave en algunos momentos, como informó ayer el sindicato CCOO. Este área recibe pacientes de otras unidades del hospital y cuenta con hasta tres camas en algunas habitaciones.

La situación no es nueva, pero el sindicato expuso su temor a que el problema se agrave más de cara al verano y con el cierre de camas que se prevé en el Hospital Regional, también conocido como Carlos Haya. De momento se espera que cierren 20 camas de Nefrología y las 30 de Neumología previstas están a la espera de si el centro opta por hacer obras en la planta o no. Una decisión que debe tomar en los próximos días la gerencia y sobre la cual CCOO aún no tiene constancia de qué se va a hacer.

Ante el posible cierre de hasta 50 camas, si finalmente se clausura la planta de Neumología, el sindicato indicó que la zona de hospitalización de Traumatología ya es de por sí un área con bastante carga asistencial para los trabajadores, ya que los pacientes requieren de movilización y cuidados precisos por las dolencias que presentan. La suma de pacientes de otras áreas a la que se suele someter dicha planta más el próximo cierre de otras áreas del hospital hace que CCOO tema la saturación del servicio que atiende dicha zona.

Una situación que se complica un poco más al añadir una tercera cama en muchas ocasiones a las habitaciones, que en todo el hospital contemplan sólo dos camas. «Se habla de habitaciones con una cama en el tercer hospital y aquí estamos con tres a veces... El cambio es sustancial», resaltaron.

El informe sobre el cierre de camas de cara a la época estival fue presentado la semana pasada por el sindicato, que apuntó al cierre de 337 camas en la provincia (19,4 por ciento del total), de las cuales, 120 correspondería al complejo del Hospital Regional (Hospital Regional, Materno Infantil y Hospital Civil).

La gerencia hospitalaria del Carlos Haya, por su parte, indicó que Traumatología no está saturada, sino a pleno rendimiento por la actividad quirúrgica del centro con motivo del plan de choque para paliar las listas de espera. Asimismo, aseguró que todos los pacientes están atendidos y no están ubicados en lugares distintos a los que les corresponden.

El cierre previsto para este año a nivel provincial supone el doble de camas del verano de 2017, un incremento del que se ha hecho eco la parlamentaria por Málaga de Adelante Andalucía, Vanessa García, que solicitó al consejero de Salud, Jesús Aguirre, «que cumplan con las promesas de su partido, que pongan todos los recursos sanitarios de la provincia de Málaga al cien por cien». Asimismo, exigió la apertura de los centros de salud por la tarde.