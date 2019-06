El entrenador acusado de abusos a menores no sufre alteración psíquica

El entrenador de fútbol base de 45 años que se enfrenta a una petición fiscal global de cien años y siete meses de prisión por abusar, embaucar e incluso acosar a veinticinco menores, con edades comprendidas entre los 11 a 17 años, no sufre ninguna alteración psíquica, según los forenses.

Ayer declararon en la Audiencia Provincial de Málaga en el juicio que se sigue contra el entrenador dos forenses, en calidad de peritos, que evaluaron en su día la imputabilidad del acusado e incidieron en que no presenta ninguna perturbación ni alteración psíquica. Los facultativos subrayaron que no tiene mermadas sus capacidades volitivas e intelectivas por lo que no puede acogerse a ningún atenuante.

Durante la sesión de ayer también declaró el padre de uno de los menores afectados en este procedimiento y aseguró al Tribunal que él ya alertó de los hechos en 2011 al Málaga CF cuando su hijo se lo dijo pero que nadie le creyó. Comparecieron también cuatro policías que participaron en la instrucción y además de ratificar sus informes policiales explicaron que la investigación se inició tras una primera denuncia de un menor y que luego los afectados fueron dando poco a poco otros nombres.

La vista oral se retomó el lunes tras la recuperación de un magistrado que motivó que se suspendiera el juicio durante cuatro meses. El acusado, de 45 años, permanece en prisión desde el 2 de diciembre de 2016 tras ser detenido en Málaga y es un entrenador de fútbol base que dirigió diversas categorías de alevines y cadetes de varios clubes en la provincia, entre ellos el Málaga CF.

Durante las anteriores sesiones del juicio, todos los menores, con edades comprendidas entre los 11 a 17 años, ratificaron que sufrieron abusos y acoso por parte de su entrenador. El fiscal señala en su relato acusatorio que el acusado prometía a algunos menores hacerlos capitán, poder jugar más partidos o llevarlos a otros equipos de más categoría si le remitían fotografías de carácter sexual. También sometió a alguno de ellos a tocamientos, a otros les ofreció llevarlos a prostíbulos, botellas de alcohol o dinero.