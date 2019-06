La oposición denuncia las "precarias" medidas de seguridad del puente del CAC

En pleno centro de Málaga, en el horizonte que se encamina al Puerto, la silueta del puente peatonal clausurado del CAC dibuja -suspendida en el aire sobre el caudal de cemento del río Guadalmedina- una imagen que resulta "peligrosa", a los ojos de los representantes de la oposición en el Ayuntamiento de la ciudad. Horas después de que el Gobierno municipal anunciara que va a sustituir la plataforma por otra nueva, las reacciones de PSOE y Málaga Adelante no se hicieron esperar. El portavoz de la confluencias de izquierdas que aglutina a IU y Podemos, Eduardo Zorrilla, ha llegado a denunciar que "las medidas de seguridad empleadas desde que el puente está cerrado son muy precarias".

A este respecto, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, se ha mostrado especialmente crítico y ha deseado que "ojalá no tengamos nada que lamentar". "Los vecinos nos han trasladado su preocupación y nos han llegado a comunicar que los niños se cuelan por los huecos de las vallas y se ponen dentro a jugar, esperemos que no pase nada grave pues es inadmisible que en un área de esparcimiento como esta, situada junto al colegio y en la que es normal que los pequeños jueguen a la pelota o la gente vaya en bicicleta, no se haya adoptado otro tipo de medidas", ha lamentado Zorrilla.

Igualmente, Eduardo Zorrilla ha asegurado que el deterioro de la pasarela "es un despropósito, es absolutamente increíble que un puente que fue construido hace menos de tres décadas tenga que ser derribado y cambiado por uno nuevo". "Nuestra geografía está llena de puentes que hicieron los romanos y no se caen, y aquí resulta que un puente que es de principios de los años 90 hay que cambiarlo", ha agregado el concejal de Adelante Málaga.

Asimismo, el portavoz de la coalición de izquierdas ha censurado "el oscurantismo y la falta de información demostrada por el equipo de Gobierno desde hace meses, ya que no le ha explicado con claridad y transparencia a los ciudadanos lo que estaba ocurriendo allí". "Si el PP va a ser tan diligente para resolver este problema como lo ha sido a la hora de informar sobre él, no podemos esperar nada bueno de este puente tan transitado, tan usado para ir al centro y para acudir al colegio y al centro de salud que hay en la misma zona", ha sentenciado Zorrilla

Por su parte, el concejal socialista responsable del área de Urbanismo, Mariano Ruiz Araújo, ha criticado el estado en el que se encuentra el puente peatonal ubicado junto al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga), y ha recordado que "lleva clausurado desde el pasado 13 de mayo por los graves desperfectos que presentan sus pilares, que han llegado incluso a ceder".

A la hora de reforzar con argumentos su denuncia, Ruiz Araújo ha atribuido la situación generada en torno a esta infraestructura a "la enorme improvisación demostrada nuevamente por el Gobierno municipal, que podría haber acometido hace mucho tiempo la creación de un nuevo puente, compatible con el actual y perfectamente acondicionado, por el que pudieran transitar los viandantes y vecinos para así poder comunicar el centro histórico con el Soho". "Con los niveles de ineficacia municipal y en pleno trámite presupuestario, esta obra de especial urgencia puede tardar más de un año en llevarse a cabo, lo que nos parece inaceptable", ha agregado el edil del PSOE.

A juicio de Ruiz Araújo, "la imagen de la ciudad se está viendo deteriorada por situaciones como esta". "Ante lo sucedido vemos cómo el equipo de gobierno se ha tomado muy poco en serio la situación del río Guadalmedina a lo largo de estos 25 años, los problemas con este puente son un ejemplo más", ha concluido el concejal socialista.