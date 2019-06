Premio Bernardo de Gálvez para dos asociaciones de Estados Unidos

La Asociación Bernardo de Gálvez y Gallardo ha acordado por unanimidad conceder el premio Bernardo de Gálvez 2019 a La Orden de Granaderos y Damas de Gálvez, así como a las Sociedad Nacional Hijas de la Revolución Americana.

El premio se concede a las dos asociaciones con sede en Estados Unidos "en reconocimiento a su permanente y decidido apoyo para la recuperación de tan insigne figura de España y de Estados Unidos", destaca el documento de concesión del galardón enviado a sendas asociaciones.

El doble galardón se concederá en Málaga en un acto público en fecha todavía por acordar, señala la asociación que preside Miguel Ángel Gálvez.

The Order of the Granaderos y Damas de Gálvez con sede en Houston, la capital de Texas, fue fundada en 1975 y tiene como objetivo educar a la población estadounidense sobre la participación española en la Guerra de Independencia Americana.

Aparte de escribir artículos y ofrecer charlas por parte de historiadores amateur y profesionales en eventos públicos o privados, también participan en desfiles y ceremonias con los uniformes españoles de tiempos de Gálvez, además de enarbolar la enseña de los rebeldes americanos así como la bandera de la cruz de Borgoña española, "para simbolizar la colaboración de los generales George Washington y Bernardo de Gálvez durante la Guerra de la Revolución Americana". Cualquier persona interesada puede formar parte de este colectivo.

La National Society Daughters of the American Revolution, creada en 1890 y con sede en Washington, es una organización de servicio de mujeres voluntarias, sin fines de lucro ni políticos, dedicada a promover el patriotismo y preservar la historia de los Estados Unidos.

Agrupa a descendientes de luchadores en la Guerra de la Independencia del país, entre los que está considerado el general Bernardo de Gálvez y los hombres a su mando. La asociación cuenta con unos 185.000 miembros distribuidos en 3.000 capítulos, uno de ellos el capítulo de España.