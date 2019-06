La Equitativa se transforma en un hotel de cinco estrellas

La Equitativa va camino de su transformación en un hotel de cinco estrellas. Al menos la mitad del edificio, ya que la propiedad está dividida en dos. La parte más baja, con fachada a la plaza de la Marina, es propiedad de la inversora Key International, que ha iniciado los trabajos para transformar parte de ese edificio en un hotel que operará bajo la marca Only You, especializada en hoteles urbanos de alto nivel y que pretende abrir sus puertas para finales de 2020, según fuentes municipales.

Los trabajos iniciales comenzaron a principios de mes y ya empiezan a dibujar una zona de obra en una de las fachadas más emblemáticas de Málaga. Así, en una primera fase se vaciará el interior y se protegerán los elementos que pide Urbanismo, con idea de iniciar su conversión física en hotel tras el final del verano. En total será una obra de siete millones de euros que, en 16 meses, habilitará un nuevo hotel de cinco estrellas en la ciudad y recuperando una de las fachadas más vistas de la ciudad, como es La Equitativa.

El proyecto contempla habilitar unas 80 habitaciones en la parte del edificio que tiene una altura de ocho plantas, reservando la última para un restaurante con una amplia terraza con vistas al Centro y al Puerto de Málaga. Además, la entrada al hotel será por la fachada que da a la Alameda, donde también se habilitará un local de más de 130 metros cuadrados, que podrá gestionarse de forma independiente al hotel.

El proyecto, realizado por el estudio Aparicio Arquitectos, afecta únicamente a la mitad del edificio, ya que el resto de La Equitativa, la que corresponde a la torre, pertenece a la sociedad Ingomar, que todavía no ha desarrollado un proyecto definitivo para su uso.



Cadena Only You

La intención de Key International es ceder la gestión del hotel a la empresa Only You, una de las más innovadoras del sector y que pertenece al Grupo Palladium, del que es director general Abel Matutes Prats (hijo del ministro de Asuntos Exteriores con Aznar Abel Matutes). Este grupo, participado en un 50% por El Corte Inglés, cuenta con doce hoteles bajos las marcas Only You (dos en Madrid) y Ayre. No obstante, en los últimos años tiene planes de potenciar la primera de las marcas con la conversión de algunos de los hoteles Ayre en la nueva marca y el que tiene previsto abrir en La Equitativa.

El concepto de los hoteles Only You cambia la idea tradicional del lujo hotelero, apostando por una visión más moderna y de estilo urbano, con propuestas innovadoras en la parte gastronómica y en los servicios.

La puesta en marcha de este proyecto hotelero desbloquea la rehabilitación de La Equitativa, que ha tenido muchos problemas por la división de la propiedad en varios dueños, algunos de ellos con una participación muy pequeña y con los que no se alcanzó un acuerdo hasta hace pocos meses. De hecho, Key International llegó a plantear un proyecto con una entrada independiente para la única vecina que quedaba y un local comercial, con los que finalmente llegó a un acuerdo de compra hace pocos meses.