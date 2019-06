El interventor exige reducir la cifra de sociedades y fundaciones municipales

Los presupuestos municipales de 2019 tienen que quedar aprobados en julio. Esa es la máxima del equipo de gobierno y el acuerdo al que han llegado PP y Cs, pero los grupos municipales no lo tuvieron hasta el jueves, aun cuando muchos de los informes están fechados en abril o, incluso, en meses anteriores, lo que ha levantado las críticas del PSOE y Adelante Málaga. De cualquier forma, entre los estudios hay uno que llama especialmente la atención, efectuado por el interventor general, en el que este vuelve a pedir al Ayuntamiento que reduzca, fusione o participe en menos entes, pues entre organismos, sociedades y fundaciones el Consistorio participa en 22.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda consideró que la Fundación Pérez Estrada formaba parte de la Administración Pública y ya entra en presupuestos, pero el número para el interventor sigue siendo muy elevado, «más de 20», dice en una de las observaciones. «El Ayuntamiento debe plantearse reducir en número, fusionar o participar en menos entes para una mejor racionalización organizativa», precisa el alto funcionario, que también vuelve a advertir de la necesidad de efectuar un plan estratégico de subvenciones que «defina los objetivos a cumplir y detalle la planificación y fuentes de financiación».

Hay más observaciones: por ejemplo, alerta el interventor de que hay plazas cubiertas en interinidad, algunas con más de seis años de antigüedad, «con el consiguiente sinsentido que acarrea el no haberse cubierto de forma definitiva en un plazo razonable de tiempo»; lo mismo ocurre con plazas en comisión de servicio, cuyo límite máximo es de dos años, cuando esta ha de ser usada sólo de «urgencia». También alerta el interventor de que hay gastos voluntarios, como los relativos a subvenciones a ONG para proyectos de cooperación y otros que pueden no ser propios como algunos en materia de empleo (IMFE) sin la existencia de un informe que aluda a la compatibilidad sobre «no duplicidad de gastos emitidos por la Junta de Andalucía». En el caso de Urbanismo, pide un nuevo convenio que no incluya promoción automática sólo por antigüedad.

Los grandes números de las cuentas ya se conocen: 821,8 millones de euros, un 4% más que en 2018, el más elevado del último cuatrienio; hay casi 78 millones en inversiones y un aumento del gasto social del 7,4%, hasta los 108 millones, así como 195 millones a Medio Ambiente. Estos presupuestos fueron presentados el 12 de abril, pero se envió ayer a la oposición. La idea es convocar cuanto antes la comisión de pleno y la sesión plenaria en las que deben ser aprobados, lo que ha sumido en un frenesí fiscalizador a la oposición, que se ha quejado.