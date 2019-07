«Jupol tiene más votos que afiliados; hasta compañeros de otros sindicatos nos han dado su confianza»

El secretario general del sindicato en la provincia analiza para La Opinión de Málaga este histórico aterrizaje

En su particular subida al Everest, Jupol ha superado el escalón de Hillary, el último obstáculo antes de alcanzar la cima que supondría conseguir la «equiparación salarial real» respecto a otros cuerpos policiales. Ignorados por los dos últimos gobiernos por no tener representación en el Consejo de Policía, su candidatura ha arrasado en las últimas elecciones sindicales de la Policía. Ahora tendrán que oírles sí o sí.

- Jupol ha conseguido su objetivo de entrar en el Consejo de Policía. ¿Esperaba tan buenos resultados?

- No esperábamos unos resultados tan extraordinarios. Ha sido algo inesperado y sorprendente. Los compañeros y compañeras han confiado en nuestro proyecto, y es de agradecer. Es una responsabilidad enorme y estaremos a la altura.

- Se ha convertido en el sindicato mayoritario con apenas un año de existencia.

- Jupol nació hace catorce meses como un embrión de Jusapol. El vuelco se debe a la lucha que la asociación ha protagonizado en los últimos dos años con el objetivo de conseguir la equiparación. Esa lucha no ha pasado desapercibida para los compañeros que nos han acompañado tomando las calles de toda España con más de 72 manifestaciones. O recogiendo firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) mientras los sindicalistas de toda la vida estaban sentados en sus despachos criticando esas actuaciones de Jusapol. Ese trabajo se ha visto reflejado en las afiliaciones. En Málaga hemos pasado de cero afiliados a 1.100 y a nivel nacional, 17.000. Sin liberaciones, sin subvenciones, sin recursos.

- ¿Cómo valora los resultados en la provincia de Málaga?

- Espectacular. Ha sido algo único, lo nunca visto en treinta años. Nos hemos sentido arropados por esa gran mayoría de compañeros y compañeras que, aún sin estar afiliados o perteneciendo a otros sindicatos, han votado a Jupol. Es una gran responsabilidad y desde luego vamos a responder a esa confianza. Jupol también va a trabajar por aquellos que no nos han votado.

- ¿Les han votado compañeros que no está afiliados a Jupol?

- Los datos están ahí. Tenemos más votos que afiliados; hasta compañeros de otros sindicatos nos han dado su confianza. Viendo los resultados tan nefastos de SUP, CEP y UFP en las elecciones, es un buen momento para que sus representantes hagan autocrítica. Yo en su lugar dimitiría por dignidad.

- ¿Qué le ha parecido la campaña? Ha habido acusaciones muy duras contra dirigentes de Jupol a medida que se acercaban las elecciones.

- La campaña ha sido injusta. Según la normativa, todos los sindicatos tienen que tener el mismo espacio para la publicidad electoral. En otras dependencias como el aeropuerto no pusieron nada y los sindicatos representativos utilizaron sus tablones de uso diario como soporte electoral. En la Comisaría Provincial sí pusieron tablones para las elecciones, pero también les dejaron utilizar los tablones de uso diario para dicha publicidad. Eso es una ventaja adicional. Sobre las acusaciones a dirigentes de Jupol, pues sí, las ha habido, incluso contra mi persona, pero para eso están los tribunales. Algunos piensan que pueden injuriar, calumniar impunemente, pero se equivocan.

- ¿Cómo es la relación con el resto de sindicatos?

- Cero. Desde que empezamos con Jusapol ya hubo un distanciamiento. Ahora, con Jupol, mucho más. Se aprovecharon del movimiento de Jusapol para firmar una falsa equiparación y ahora nos acusan de poner en peligro ese acuerdo. Es para llorar. Nunca movieron un dedo para ayudar a conseguir esa falsa equiparación.

- Algunos medios han vinculado a Jupol con la extrema derecha.

- Es increíble. ¿El sindicato más a la derecha? ¿De dónde sacan esa idea? Somos apolíticos. Todos los medios vieron perfectamente en la manifestación de Málaga del año pasado que todas las fuerzas políticas municipales acompañaban a Jusapol. Creo que algunos medios y periodistas se han dejado influir demasiado por los sindicatos que peores resultados han tenido en las elecciones.

- ¿Se ha reunido ya con el comisario provincial?

- Cuando llegó a Málaga para hacerse cargo de la Comisaría Provincial nos dirigimos a él para presentarnos como Jupol, pero hasta la fecha no nos ha recibido. Esperemos que ahora que somos representativos lo haga. Queremos colaborar para el buen funcionamiento de esta comisaría, y para ello es necesario que el sindicato mayoritario se reúna con su comisario. Confío en que así será.

- Los últimos dos ministros del Interior se han negado a recibirles porque no los consideraban representativos. ¿Cómo cree que será ese primer encuentro con Marlaska?

- Zoido nunca quiso recibir a Jusapol porque no la consideraba una asociación con representación. A pesar de convocar a 100.000 personas en algunas manifestaciones no éramos a tener en cuenta. Pero gracias a ese despreció nació Jupol, para poder estar en el Consejo de Policía y que nos escuchen. Tenemos que darle las gracias al señor Zoido. Marlaska ya conoció a Jupol como sindicato y pensábamos que sería más flexible, pero mantuvo la mismas pautas que Zoido aunque tuviéramos más de 15.000 afiliados. A pesar de todo, espero que ese primer encuentro sea positivo y haya diálogo. Pero hay una cosa clara: el primer punto es la equiparación, no la que firmaron con los sindicatos, porque eso fue un timo. Queremos la equiparación real. Sin embargo, viendo las declaraciones del señor Marlaska, manifestando que está en juego la pseudo equiparación, promete ser una reunión calentita.

- ¿Cuál será su primera petición a nivel provincial?

- Atender todas las quejas de nuestros compañeros y compañeras, que son bastantes. La más importante, la necesidad de aumentar el número de efectivos en la provincia. El déficit de plantilla es alarmante. Y, por supuesto, chalecos antibalas para todos. La vida de cualquier policía está por encima de todo y si no hay dinero, que aprueben presupuesto.