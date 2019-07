El PSOE presenta enmiendas a las cuentas municipales por 56,5 millones

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha presentado hoy las enmiendas socialistas a los presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno para la ciudad en 2019, unas cuentas que el líder socialista como "irreales y difícilmente ejecutables". Las enmiendas socialistas suman 56,5 millones de euros.

Así, Pérez, en rueda de prensa celebrada frente a las puertas del Ayuntamiento, Pérez ha explicado que estas cuentas cuentan con un grado de inejecución por más de cien millones de euros y ha acusado al equipo de gobierno de haber sido incapaz de eliminar en seis meses, pues las cuentas les fueron entregadas en febrero, de eliminar los reparos del interventor.

Las enmiendas suman 56,5 millones de euros, de los que 14 millones de euros deberían ir destinados a hacer de Málaga una "ciudad más justa en materia impositiva", bonificando al 95% la plusvalía mortis causa o herencia. "PP y Cs mintieron en la campaña, porque estos presupuestos no recogen la eliminación de la plusvalía por herencia", ha dicho.

También considera que parte del dinero debería ir destinado a que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) dé respuesta a la gran demanda de pisos protegidos que hay en la ciudad. "Desde que se hizo Soliva no se ha vuelto a construir VPO en la ciudad", ha precisado, para destacar que tampoco se han ejecutado los minipabellones en los barrios para evitar problemas de ruido, punto en el que ha incidido que la portavoz de Cs, Noelia Losada, es una concejala más del equipo de gobierno del PP y ha destacado que otra suma tendría que ir a convocar 100 plazas en la Policía Local y 50 en bomberos, ya que si no, no habrá agentes para patrullar los distritos.

Ha destacado que en los barrios hay que hacer actuaciones que se han obviado y aplazado de forma histórica, por lo que es necesario ayudar a la "Málaga olvidada" con inversiones. "Estas cuentas confirman que el equipo de gobierno sigue a la deriva", ha indicado, para añadir que espera que el alcalde, Francisco De la Torre, dedique un tiempo a leer sus enmiendas, que son concretas y asumibles, y las acojan en las cuentas de 2019.