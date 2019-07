El sindicato STAL pide que los 150 nuevos puestos fijos de Limasa se adjudiquen por antigüedad

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), que tiene presencia en el comité de empresa de la sociedad municipal de limpieza, Limasa, exigió ayer que los nuevos 150 puestos fijos que se van a crear en un cuatrienio (2019/2021), se cubran con los trabajadores eventuales que tienen más antigüedad en la plantilla, y no siguiendo otros criterios como proponen, explica la plataforma sindical, otros sindicatos.

«Queremos que quien entre a formar parte de la plantilla fija de la empresa, ahora mismo serían 120 puestos y diez puestos en cada uno de los próximos tres años hasta llegar a 150, lo haga en relación al tiempo que lleva en ella, es decir, que se le compute la antigüedad desde el primer día en que llegó a Limasa y esto se lo hemos dicho al gerente, a la edil de Limpieza, Teresa Porras, y al comité de empresa: una persona que ha entrado a la plantilla como eventual en 2009 no puede acceder a una plaza fija antes que un trabajador que entró en 2007 o 2004», explican fuentes del sindicato.

Para la elección de los 120 primeros candidatos se ha hecho una bolsa conformada por 306 eventuales (fijos a tiempo parcial, en la jerga de Limasa para sábados, fines de semana completo y festivos), de los que se ha significado en una lista pública, por mor de la Ley de Protección de Datos, su DNI, los días cotizados y las iniciales de los nombres. Estos empleados pueden alegar hasta el 5 de julio, es decir mañana, y pueden presentarse en la recepción de Limasa de 8.00 a 13.30 horas. «La presente información es objeto de publicación de acuerdo a la necesaria transparencia del proceso de censo, de forma consensuada con el comité de empresa. Estos datos sólo podrán emplearse en orden a que cada empleado pueda corroborar que sus datos son correctos, pudiendo, en su caso, solicitar la corrección», consta en la lista. Según el sindicato, hay empleados, hasta cuatro, con cero días trabajados y otros han presentado alegaciones.

El sindicato critica, además, que el comité quiera hacerlo según criterios diferentes, es decir, «por días cotizados a un grupo, a otro grupo por antigüedad y las listas publicadas no se corresponden con ese segundo criterio». Además, explica STAL que el nuevo convenio no recoge los criterios por los que serán seleccionados estos 150 trabajadores fijos con dedicación completa. «Lo peor es que hay gente que se está jubilando con contratos fijos pero son eventuales, no tienen estabilidad laboral, trabajan tres días a la semana», denunció STAL, que ya ha puesto los hechos en conocimiento de la oposición.